Вингер «Барсы» Ямаль – самый дорогой 16-летний игрок в истории Transfermarkt. Его оценили в 50 млн евро
Вингер «Барсы» стал самым дорогим 16-летним игроком в истории Transfermarkt.
Интернет-портал представил топ-10 самых дорогих 16-летних футболистов в истории оценки рыночной стоимости.
Рейтинг возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с оценочной стоимостью в 50 млн евро.
Топ-10 самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки:
1. Ламин Ямаль («Барселона», сезон-2023/2024, 50 млн)
2. Ансу Фати («Барселона», сезон-2019/2020, 25 млн)
3. Эндрик («Палмейрас», сезон-2022/2023, 20 млн)
4. Райан Шерки («Лион», сезон-2019/2020, 20 млн)
5. Эдуарду Камавинга («Ренн», сезон-2019/2020, 20 млн)
6. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, сезон-2020/2021, 18 млн)
7. Джуд Беллингем («Бирмингем», сезон-2019/2020, 12 млн)
8. Анжело Габриэл («Сантос», сезон-2021/2022, 10 млн)
9. Ромелу Лукаку («Андерлехт», сезон-2009/2010, 10 млн)
10. Пьетро Пеллегри («Дженоа», сезон-2017/2018, 8 млн)
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Здесь и сейчас Ямал хорош, но он пока слишком молод и цена на него ещё сто раз качнётся в любую сторону.
Так же как с Фати; пару лет назад его чуть ли не в лярд оценивали.
Ну и топ-игроки, снижающие зарплату ради перехода в Барсу - это тоже этакий пиар ход, в сговоре котором участвуют агенты игроков, якобы "снижая" зарплату.
Всякие Холланд и Сака 3 года дошли до 100, а Педри за 3 матча
Монако 5 лет назад за это бревно больше 20 лямов отдало, норм агенты разводят клубы на "молодых и перспективных"😀
а цену нарисовал трансфермаркет. немецкое самое авторитетное издание в Европе. причем здесь вообще Барселона?