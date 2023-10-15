Вингер «Барсы» Ямаль – самый дорогой 16-летний игрок в истории Transfermarkt. Его оценили в 50 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Лион Барселона Реал Мадрид Ла Лига Андерлехт Дженоа Ромелу Лукаку Пьетро Пеллегри Юссуфа Мукоко Ансу Фати Райан Шерки Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Анжело Габриэл Эндрик Ламин Ямаль Футбол

Вингер «Барсы» стал самым дорогим 16-летним игроком в истории Transfermarkt.

Интернет-портал представил топ-10 самых дорогих 16-летних футболистов в истории оценки рыночной стоимости.

Рейтинг возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с оценочной стоимостью в 50 млн евро.

Топ-10 самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки:

1. Ламин Ямаль («Барселона», сезон-2023/2024, 50 млн)

2. Ансу Фати («Барселона», сезон-2019/2020, 25 млн)

3. Эндрик («Палмейрас»,  сезон-2022/2023, 20 млн)

4. Райан Шерки («Лион», сезон-2019/2020, 20 млн)

5. Эдуарду Камавинга («Ренн», сезон-2019/2020, 20 млн)

6. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, сезон-2020/2021, 18 млн)

7. Джуд Беллингем («Бирмингем», сезон-2019/2020, 12 млн)

8. Анжело Габриэл («Сантос», сезон-2021/2022, 10 млн)

9. Ромелу Лукаку («Андерлехт», сезон-2009/2010, 10 млн)

10. Пьетро Пеллегри («Дженоа», сезон-2017/2018, 8 млн)

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67 комментариев

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whereissuso
Такой пиар для детей ничем хорошим не заканчивается
+71
-8
+63
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vincere
Что такое 50 млн. для топ-клубов сегодня? Цена посредственного игрока.
Здесь и сейчас Ямал хорош, но он пока слишком молод и цена на него ещё сто раз качнётся в любую сторону.
Так же как с Фати; пару лет назад его чуть ли не в лярд оценивали.
+25
-8
+17
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Bring Me The Horizon
Ответ Роман
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А ничего, что он крайний полузащитник?
+25
-8
+17
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Сергей Максимюк
10 млн за ромелу лукаку в условиях нераздутого рынка как-то сильнее в этом плане выглядит
+15
-2
+13
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Родя Раскольников
Ответ Fulyan
у барсы конечно очень сильная пиар кампания, начиная с трансферами где их газеты рассказывают как весь мир мечтает перейти туда, - заканчивая их игроками. молодцы, ничего не скажешь тут
У них настолько сильная пиар кампания, что в составе в первые в истории выступали 11 воспитанников на поле и тренер-воспитанник. А еще некий распиаренный аргентинский коротышка, которого многие называют величайшим в истории, - тоже воспитанник Барсы; он настолько распиарен по сей день, что даже фамилию писать не буду - излишний пиар в его сторону.

Ну и топ-игроки, снижающие зарплату ради перехода в Барсу - это тоже этакий пиар ход, в сговоре котором участвуют агенты игроков, якобы "снижая" зарплату.
+16
-3
+13
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Fulyan
у барсы конечно очень сильная пиар кампания, начиная с трансферами где их газеты рассказывают как весь мир мечтает перейти туда, - заканчивая их игроками. молодцы, ничего не скажешь тут
+19
-9
+10
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hollower
Дело Бояна и Фати живёт. Ждём легенду в Бернли через пару лет.
+14
-5
+9
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whereissuso
Ответ Роман
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при всем скепсисе к его перспективам, ничего, что ему 16 лет?
+11
-2
+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ Bring Me The Horizon
А ничего, что он крайний полузащитник?
Удивляет количество минусов? Роман со всех рук старается
+11
-4
+7
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Ложный Латераль
Ответ whereissuso
Такой пиар для детей ничем хорошим не заканчивается
Такие цены для детей ничем хорошим не заканчиваются))
+8
-2
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Джейме Ланнистер
Каждый юниор вышедший за барсу получает 10 млн к цене.
Всякие Холланд и Сака 3 года дошли до 100, а Педри за 3 матча
+6
-1
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No Names
Ответ Футбол_это_жизнь
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У Джуда в первые 10 матчей за Мадрид 10+3!
+8
-4
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NERS_SOCHI1987
Ответ Родя Раскольников
У них настолько сильная пиар кампания, что в составе в первые в истории выступали 11 воспитанников на поле и тренер-воспитанник. А еще некий распиаренный аргентинский коротышка, которого многие называют величайшим в истории, - тоже воспитанник Барсы; он настолько распиарен по сей день, что даже фамилию писать не буду - излишний пиар в его сторону. Ну и топ-игроки, снижающие зарплату ради перехода в Барсу - это тоже этакий пиар ход, в сговоре котором участвуют агенты игроков, якобы "снижая" зарплату.
👏👏👏
+2
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Alisher Buranov
Ответ whereissuso
Такой пиар для детей ничем хорошим не заканчивается
Правильно, Ансу Фати не даст соврать.
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ApXuMaHqPuT
10. Пьетро Пеллегри («Дженоа», сезон-2017/2018, 8 млн)

Монако 5 лет назад за это бревно больше 20 лямов отдало, норм агенты разводят клубы на "молодых и перспективных"😀
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человек-муравей человек-физрук
Ответ VuNePonimaete
А потом они говорят, что весь мир против Барселоны, любезно забывая, как каждому из их игрочишек рисуют тройную, а то и выше стоимость
тебе подобное это не весь мир. хватит завидовать может и кастылья когда-нибудь вырастит хоть одного топаря.
а цену нарисовал трансфермаркет. немецкое самое авторитетное издание в Европе. причем здесь вообще Барселона?
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Владимир Самсонов
Ответ Футбол_это_жизнь
Уж слишком много давления оказывается на нынешних молодых звезд. Месси берегли в таком возрасте. Сейчас же в эпоху социальных медиа легче раскрутить быстро молодую звезду продать права на него и заработать, чем в долгу растить звезд! Барса поступает правильно или нет решать и судить не мне! Но такие примеры как Хави Симонс, Мориба, Фати получили свой хайп очень рано и все трое по абсолютно разным причинам ушли из Барсы. Хорошо хоть у Бальде и Гави получается не прогнуться под этой тяжестью!
Хави Симонс прекрасно играет в Лейпциге
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Станислав Л
Ответ No Names
У Джуда в первые 10 матчей за Мадрид 10+3!
сравнил 20-летнего и 16-летнего пацана
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Станислав Л
способный парень, удачи ему!
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Антон Фалафель
Мукока начал карьеру в 30, с какого он тут?
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Ложный Латераль
Ответ andr d
Так его и вводили постепенно до травмы Рафиньи
В сборной Испании его тоже рекордсменом сделали из за травм всех других игроков по всей Испании?)
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ariuntrius
Ответ vincere
Что такое 50 млн. для топ-клубов сегодня? Цена посредственного игрока. Здесь и сейчас Ямал хорош, но он пока слишком молод и цена на него ещё сто раз качнётся в любую сторону. Так же как с Фати; пару лет назад его чуть ли не в лярд оценивали.
Никто его в лярд не оценивал, когда вы уже в свою пустую голову вобьете что клубы ставят лярд в отступных чтобы не могли утащить без воли клуба игрока как это было с Неймаром
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VuNePonimaete
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну ты же завидуешь значит есть чему
Впрочем я другого и не ждал ибо мы оба знаем ответ на мой вопрос :)
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Фауст
Самый Ямальный игрок в истории.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ VuNePonimaete
Было бы чему завидовать) Кто за последние лет 10 из Ла Массии стал топом? Гави топ только для вас
ну ты же завидуешь значит есть чему
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