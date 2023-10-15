Киран Триппьер: «Беллингем пугает зрелостью, уровнем и агрессией. Страшно, что ему всего 20»
Киран Триппьер заявил, что Джуд Беллингем пугает его зрелостью.
«В таком молодом возрасте, с его зрелостью, уровнем и агрессией, он просто пугает.
Видно, что он играет свободно, а футболисты, которые его окружают, сделают его еще лучше. Страшно то, что ему всего 20 лет», – сказал защитник «Ньюкасла».
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