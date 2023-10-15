Киран Триппьер: «Беллингем пугает зрелостью, уровнем и агрессией. Страшно, что ему всего 20»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Киран Триппьер Джуд Беллингем Футбол

Киран Триппьер заявил, что Джуд Беллингем пугает его зрелостью.

«В таком молодом возрасте, с его зрелостью, уровнем и агрессией, он просто пугает.

Видно, что он играет свободно, а футболисты, которые его окружают, сделают его еще лучше. Страшно то, что ему всего 20 лет», – сказал защитник «Ньюкасла».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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swzvtc8jq9
Да Реал купил очень хорошего футболиста..
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ДедаДома.нет
Один сидит в Париже в золотой клетке, другой сидит в лучшей лиге мира, но с этим клубом ЗМне взять. Третий играет в лучшем клубе мира и идет к успеху.
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King_X
Ответ Сослан Бедоев
Ну если второму клуб не позволяет взять ЗМ, то получается тот, кто ему в этом помешает, играл в клубе, в котором первый сидя в золотой клетке тоже ничего не может сделать?) такой вот противоречивый бред)
В комменте вашего собеседника, наверное, имеется в виду, что Сити командой силен, а не индивидуальностью отдельных игроков
И по ходу сезона то Де Брюйне листает, то Холланд, то Альварес, то Родри и т. д, и это по итогу "мылит" заслугу/яркость Холланда
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VERBLYUD
Нужно проверить и узнать настоящий возраст. Думаю, ему лет 26-27.
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