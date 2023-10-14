Демпси о влиянии Месси на интерес к футболу в США: «Обычно нужен ЧМ, чтобы люди начали смотреть матчи. Лео изменил ситуацию так, будто ЧМ идет сейчас»
Клинт Демпси описал влияние Лионеля Месси на популярность футбола в США.
«Если говорить о стране в целом, не только о фанатах футбола, а о стране в целом, то обычно для того, чтобы люди начали следить за футболом и смотреть матчи, нужен чемпионат мира – среди мужчин или женщин.
Перейдя сюда, Месси изменил ситуацию так, будто сейчас идет ЧМ», – сказал бывший нападающий американской сборной.
Аргентинец выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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В том, что матчи с участием Месси многие смотрят - без сомнений. Но то, что у других команд сильно выросла аудитория в матчах НЕ ПРОТИВ команды Лео - очень сомнительно.