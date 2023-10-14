Демпси о влиянии Месси на интерес к футболу в США: «Обычно нужен ЧМ, чтобы люди начали смотреть матчи. Лео изменил ситуацию так, будто ЧМ идет сейчас»

Клинт Демпси описал влияние Лионеля Месси на популярность футбола в США.

«Если говорить о стране в целом, не только о фанатах футбола, а о стране в целом, то обычно для того, чтобы люди начали следить за футболом и смотреть матчи, нужен чемпионат мира – среди мужчин или женщин.

Перейдя сюда, изменил ситуацию так, будто сейчас идет ЧМ», – сказал бывший нападающий американской сборной.

Аргентинец выступает за « » с лета 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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