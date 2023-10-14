Демпси о влиянии Месси на интерес к футболу в США: «Обычно нужен ЧМ, чтобы люди начали смотреть матчи. Лео изменил ситуацию так, будто ЧМ идет сейчас»

Теги Клинт Демпси МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Клинт Демпси описал влияние Лионеля Месси на популярность футбола в США.

«Если говорить о стране в целом, не только о фанатах футбола, а о стране в целом, то обычно для того, чтобы люди начали следить за футболом и смотреть матчи, нужен чемпионат мира – среди мужчин или женщин.

Перейдя сюда, Месси изменил ситуацию так, будто сейчас идет ЧМ», – сказал бывший нападающий американской сборной.

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Михаил Соколов
Ну а кака иначе, Месси легенда!
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Владлен
А чтобы уехать в СА - надо провалиться на ЧМ.
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Artuom Batishev
Не верю.

В том, что матчи с участием Месси многие смотрят - без сомнений. Но то, что у других команд сильно выросла аудитория в матчах НЕ ПРОТИВ команды Лео - очень сомнительно.
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No.7
Лега 🔝
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