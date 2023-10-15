«Интер Майами» Месси в ноябре отправится в Китай. Это первый международный тур команды
«Интер Майами» в ноябре отправится в Китай.
Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, сыграет с двумя командами китайской Суперлиги в товарищеских матчах – с «Циндао Хайню» и «Ченду Тяньчен».
Стоит отметить, что для «Интер Майами» это первый международный тур в истории клуба.
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Не у каждого футболиста есть такая медаль.
У Месси золото двух главных спортивных событий в мире.
Не припоминаю, чтобы Лео выигрывал ФНЛ