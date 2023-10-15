«Интер Майами» Месси в ноябре отправится в Китай. Это первый международный тур команды

«Интер Майами» в ноябре отправится в Китай.

Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, сыграет с двумя командами китайской Суперлиги в товарищеских матчах – с «Циндао Хайню» и «Ченду Тяньчен».

Стоит отметить, что для «Интер Майами» это первый международный тур в истории клуба.

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