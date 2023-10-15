«Интер Майами» Месси в ноябре отправится в Китай. Это первый международный тур команды

Теги МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) высшая лига Китай Циндао Хайню Ченду Тяньчен Интер Майами Футбол

«Интер Майами» в ноябре отправится в Китай.

Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, сыграет с двумя командами китайской Суперлиги в товарищеских матчах – с «Циндао Хайню» и «Ченду Тяньчен».

Стоит отметить, что для «Интер Майами» это первый международный тур в истории клуба. 

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24 комментария

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Кокич
Займутся чёсом, как звёзды эстрады.
+15
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Очевидное невероятное
после прилёта и улета Месси, население Китая увеличится ещё на 100 млн
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fussballer
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А потом предновогодний по городам России🙌
На теплоходе по Волге.
+4
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Экспертное мнение
В Китае Месси стал Олимпийским чемпионом.
Не у каждого футболиста есть такая медаль.
У Месси золото двух главных спортивных событий в мире.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кокич
Займутся чёсом, как звёзды эстрады.
А потом предновогодний по городам России🙌
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fussballer
Ответ VERBLYUD
Великий покажет ЗМ Китайцам)
По старой аргентинской традиции - приложив к паху.
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JohnnyMulka
Ответ Экспертное мнение
В Китае Месси стал Олимпийским чемпионом. Не у каждого футболиста есть такая медаль. У Месси золото двух главных спортивных событий в мире.
Одного - ЧМ
Не припоминаю, чтобы Лео выигрывал ФНЛ
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Очевидное невероятное
Ответ Экспертное мнение
гений, миллиардер, чемпион мира, олимпийский чемпион
обладатель 7 золотых мячей, 6 золотых бутс.
+3
-3
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