Тренер Кении: «Россия войдет в топ-список мировых сборных. Эта команда отличается от той, где Дзюба был на острие»
Тренер Кении считает, что Россия станет мировой топ-сборной.
Встреча сборных России и Кении пройдет в понедельник, 16 октября, в Анталье.
«Сборная России сильно изменилась после того, как ее возглавил Валерий Карпин. Уровень сборной очень вырос, Карпин взял очень много талантливых ребят. Уверен, что сборная России будет расти и войдет в топ-список мировых команд.
Матч против Камеруна показал, что у вас действительно сильная команда. Команда совершенно по-другому выстроена, она отличается от той, в которой на острие нападения играл Артем Дзюба. Для нашей сборной вы достаточно сильный соперник, для нас важно играть с командами такого уровня», – сказал Энгин Фырат.
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