Тренер Кении: «Россия войдет в топ-список мировых сборных. Эта команда отличается от той, где Дзюба был на острие»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Энгин Фырат Футбол

Тренер Кении считает, что Россия станет мировой топ-сборной.

Встреча сборных России и Кении пройдет в понедельник, 16 октября, в Анталье. 

«Сборная России сильно изменилась после того, как ее возглавил Валерий Карпин. Уровень сборной очень вырос, Карпин взял очень много талантливых ребят. Уверен, что сборная России будет расти и войдет в топ-список мировых команд.

Матч против Камеруна показал, что у вас действительно сильная команда. Команда совершенно по-другому выстроена, она отличается от той, в которой на острие нападения играл Артем Дзюба. Для нашей сборной вы достаточно сильный соперник, для нас важно играть с командами такого уровня», – сказал Энгин Фырат.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ну уж не надо принижать достоинства той сборной. Да и остриё у Дзюбы в порядке🤓
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель побеждать
Ненавязчиво обозвал Дзюбу бесполезным поленом.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серега Антонов
Видели мы острие у Дзюбы, куда он его себе сувал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
а он точно знает, что такое футбол?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ alexis2020
Большая часть страны радовалась после выхода в четвертьфинал
Вот именно, когда есть успех сборная наша, когда надо поддержать в трудную минуту, весь негатив из своей никчемной жизни решают перенести на сборную:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лклаоа
Ответ Серега Антонов
Видели мы острие у Дзюбы, куда он его себе сувал.
То есть персик твоей мамки уже много лет является его собственностью?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий