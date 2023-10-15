Тренер Кении: «Наши баны отличаются, мы не могли играть любые матчи. Россия хорошо использует это время, Карпин строит новую команду»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Энгин Фырат Футбол

Тренер сборной Кении считает, что Россия хорошо использует международный бан.

«Баны сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан – мы не могли играть любые матчи. Россия отстранена только от официальных матчей. Это большая разница.

Россия хорошо использует время, которое есть сейчас. Карпин строит новую команду, включает много новых игроков. Он может продолжить это делать, когда Россия вернется на международную арену.

Для нас бан был серьезной проблемой, потому что в федерации ничего не работало – любые национальные команды. Мы даже не могли проводить сборы. Это влияло на лигу – она не такая конкурентоспособная, как любая лига Европы.

Из-за этого у нас появились серьезные проблемы, когда мы вернулись. И они есть сейчас: есть физическая, психологическая и тактическая разница между нашими игроками и теми, кто играет за другие иностранные команды», –  сказал Энгин Фырат.

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4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
"Он может продолжить - это делать"

Старые добрые диалоги из первого Resident Evil?
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