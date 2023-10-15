Тренер Кении: «Все в мире должны разделять спорт и политику. Я разделяю, поэтому хочу сыграть с Россией. Футбол должен объединять»

Теги Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Политика Энгин Фырат Футбол

Тренер Кении считает, что спорт и политику нужно разделять.

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России.

Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» – сказал Энгин Фырат.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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13ыйРычагЛапорты
Вне политики могут быть только сами политики. Все остальное всегда будет управляться политикой. Таковы реалии.
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Дмитрий Пузырёв
Не только футбол, вообще спорт должен объединять людей, а не рассортировывать на наших и ваших...
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Uriy walmart
Ответ artpal
А почему кенийцы отщепенцы? Не слышал, чтобы против них вводили какие-либо санкции
Их отстранило фифа за связи с правительством и коррупцию

Играют только товарнчки
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igls54
Интересно знать, сколько федерация футбола Кении отстегнула за право сыграть со сборной России на поле пятизвездочного отеля в Турции
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инок
Спорт и политика, как водка и пиво - всегда вместе..))
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Dizzod
хочешь играй
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artpal
Ответ Kulagin_m
«Мы - отщепенцы, должны держаться вместе» так же добавил тренер Кении
А почему кенийцы отщепенцы? Не слышал, чтобы против них вводили какие-либо санкции
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