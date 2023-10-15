Тренер Кении: «Все в мире должны разделять спорт и политику. Я разделяю, поэтому хочу сыграть с Россией. Футбол должен объединять»
Тренер Кении считает, что спорт и политику нужно разделять.
«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России.
Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» – сказал Энгин Фырат.
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