Тренер Кении: «Все в мире должны разделять спорт и политику. Я разделяю, поэтому хочу сыграть с Россией. Футбол должен объединять»

Тренер Кении считает, что спорт и политику нужно разделять.

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России.

Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» – сказал Энгин Фырат.

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