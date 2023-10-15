Агент Щенникова: «Георгий приостановил карьеру. Он с головой погружен в проект по недвижимости»
Агент Георгия Щенникова рассказал, что защитник приостановил карьеру.
«За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, – человек без команды. Но Георгий – человек с большим жизненным потенциалом.
У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружен в него, ему это нравится.
Это не значит, что он решил завершить карьеру – приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», – сказал Сергей Пушкин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Через год на всех спорт площадках в заголовках "Щенникова кинули на н-ное количество миллионов" или "Щенников прогорел из-за своей тупости", ну что-то в этом духе
Не в обиду Георгию)
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