Агент Щенникова: «Георгий приостановил карьеру. Он с головой погружен в проект по недвижимости»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Щенников агенты Футбол

Агент Георгия Щенникова рассказал, что защитник приостановил карьеру.

«За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, – человек без команды. Но Георгий – человек с большим жизненным потенциалом.

У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружен в него, ему это нравится.

Это не значит, что он решил завершить карьеру – приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», – сказал Сергей Пушкин.

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24 комментария

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Аян Ходжаев
От Кержакова, пламенный привет
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Japonskiy Magnitofon
НПЗ строит?
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Oleg Olegov
Менеджером в Этажи устроился наверно.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Вовлечен в проект по выманиванию у него бабла.
+8
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Spaten
Развели короче агенты
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Pok_Toholo
Ответ Аян Ходжаев
От Кержакова, пламенный привет
Саенко прочитав новость, бросился звонить кому-то
+6
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Tayriz
Мы будем делать бабки, мы открываем бизнес.....
Через год на всех спорт площадках в заголовках "Щенникова кинули на н-ное количество миллионов" или "Щенников прогорел из-за своей тупости", ну что-то в этом духе
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Никому_никабельный
Мои мысли после прочтения этой новости схожи почти со всеми комментами))
Не в обиду Георгию)
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Остап Бендер
Осталось понять, зачем ему агент, если всю жизнь в одном клубе
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igls54
Если это Воронежский нефтеперерабатывающий завод, то сочувствую Жоре
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Japonskiy Magnitofon
НПЗ строит?
В центре Воронежа🤓
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RUSSERG
И здесь агент его разводит на деньги
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Антон Фалафель
Потом будет ныть и играть в медалиге с еду.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Japonskiy Magnitofon
НПЗ строит?
Заправку в Европе.
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ЭАГ
Народ, вы что такие злые, правильно делает, надо вовремя уходить, зачем здоровье гробить. Надо чтобы, голова работала в нужном направление.
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градус ненависти
На футболе жизнь не заканчивается», – сказал Сергей Пушкин (с)

Сказки Пушкина, как бы не перекинул Жору через колено
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AlistarOvereem
Ответ ЦСКА1960
В крипту надо вкладывать, пузырь недвижки скоро лопнет!
На практике все просто, люди у которых денег нет, вкладываются в крипту. У которых деньги есть - в недвижимость))
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Rinat Khudayberdin
Жора - долгострой?!
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Supreme Allah
Странно что за такого топа баталий среди больших клубов рпл не было,
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ApXuMaHqPuT
Пошёл по проторенной дорожке Вани Саенко👍
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Артем Гладских
бизнесмен.
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Серега Антонов
Его уже наверное Торпедо ждет.
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goodok
Главное, чтоб через год не подписал контракт с Зенитом 😀
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ЦСКА1960
В крипту надо вкладывать, пузырь недвижки скоро лопнет!
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