Сербский экс-игрок «Рубина» Деспотович подаст документы на гражданство РФ, сообщил агент: «Вы еще услышите его фамилию»

Теги Рубин премьер-лига Россия Оренбург Джордже Деспотович агенты Матч ТВ Футбол

Джордже Деспотович подаст документы на получение гражданства РФ.

Об этом сообщил представитель 31-летнего сербского Юрий Горбенко.

Последним клубом Деспотовича был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года. Также он выступал за «Рубина» и «Оренбург».

«У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства.

Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите», – сказал Юрий Горбенко.

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5 комментариев

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Kulagin_m
А я так и не понял, что с ним? Он где вообще. В принципе же неплохой форвард.
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Артем Гладских
хороший игрок.
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Pier Besuhof
Звучит как угроза
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trav
Чем больше в мире граждан России - тем лучше!
+4
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Kulagin_m
А я так и не понял, что с ним? Он где вообще. В принципе же неплохой форвард.
Видимо корит силы, что в ворваться в основу Балтики)
0
0
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