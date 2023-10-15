Сербский экс-игрок «Рубина» Деспотович подаст документы на гражданство РФ, сообщил агент: «Вы еще услышите его фамилию»

Джордже Деспотович подаст документы на получение гражданства РФ.

Об этом сообщил представитель 31-летнего сербского Юрий Горбенко.

Последним клубом Деспотовича был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года. Также он выступал за « » и « ».

«У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства.

Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите», – сказал Юрий Горбенко.

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