Деспотович пожаловался на тульский «Арсенал» в ФИФА из-за долгов по зарплате в несколько десятков млн рублей («РБ-Спорт»)

Теги ФИФА Первая лига Арсенал Тула Джордже Деспотович деньги Футбол

Джордже Деспотович хочет взыскать с тульского «Арсенала» долги по зарплате.

В связи с этим форвард обратился в палату по разрешению споров ФИФА, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет о задолженности в размере нескольких десятков миллионов рублей. 31-летний серб покинул клуб Первой лиги в июле.

Деспотович играл за «Арсенал» с февраля 2022 года. Также он известен по выступлениям за «Рубин», «Оренбург», «Астану» и «Црвену Звезду».

В настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.

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13 комментариев

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Никому_никабельный
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Алексей Ненахов
Ответ Никому_никабельный
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Деспода ?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ FEZ10
Когда тебе твою годовую зарплату не выдадут,будешь сидеть в тряпочку ?
ну тут как бы все духовные идейные, у деспота возможно трындец по здоровью уже, работы нет, логично что он требует вернуть долг, было бы странно если не так:))(
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sashka.loker
на кого ещё Деспотович не жаловался?))
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FEZ10
Ответ sashka.loker
на кого ещё Деспотович не жаловался?))
Когда тебе твою годовую зарплату не выдадут,будешь сидеть в тряпочку ?
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FEZ10
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
ну тут как бы все духовные идейные, у деспота возможно трындец по здоровью уже, работы нет, логично что он требует вернуть долг, было бы странно если не так:))(
Да даже если нет проблем со здоровьем .У него был контракт ,он его отрабатывал (играл ).Несколько десятков миллионом оставлять ? Для него это тоже большие деньги
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Александр Чижов
А он не виноват что ему полному нулю миллионы в контракте прописали все вопросы к гураму искусителю
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Vatikan
Вот зачем ему эти деньги?
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TravenS
Ответ Алексей Ненахов
Деспода ?
Фифа)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Александр Чижов
А он не виноват что ему полному нулю миллионы в контракте прописали все вопросы к гураму искусителю
это конечно очень обидно, игроку который на профессиональном уровне выполнял задачи тренерского штаба платили миллионы, а Александру Чижову, гениальному эксперту по футболу и не только, никто платить не собирается:)))
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Александр Чижов
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это конечно очень обидно, игроку который на профессиональном уровне выполнял задачи тренерского штаба платили миллионы, а Александру Чижову, гениальному эксперту по футболу и не только, никто платить не собирается:)))
Не переживай зазнайка мне своего 50 хватает
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Александр Чижов
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это конечно очень обидно, игроку который на профессиональном уровне выполнял задачи тренерского штаба платили миллионы, а Александру Чижову, гениальному эксперту по футболу и не только, никто платить не собирается:)))
Где игрок добротный щас без клуба. Не может топ игрок клуб себе найти.
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Антимосковский
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это конечно очень обидно, игроку который на профессиональном уровне выполнял задачи тренерского штаба платили миллионы, а Александру Чижову, гениальному эксперту по футболу и не только, никто платить не собирается:)))
то, что деспоту гос. присоска платила миллионы в том числе с налогов Александра Чижова, думаю, все же никак не принижает Александра Чижова, скорее только гос. присоску арсенал и всю эту систему.
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