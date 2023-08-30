Деспотович пожаловался на тульский «Арсенал» в ФИФА из-за долгов по зарплате в несколько десятков млн рублей («РБ-Спорт»)

Джордже Деспотович хочет взыскать с тульского «Арсенала» долги по зарплате.

В связи с этим форвард обратился в палату по разрешению споров , сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет о задолженности в размере нескольких десятков миллионов рублей. 31-летний серб покинул клуб лиги в июле.

играл за « » с февраля 2022 года. Также он известен по выступлениям за «Рубин», «Оренбург», «Астану» и «Црвену Звезду».

В настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.

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