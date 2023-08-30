Деспотович пожаловался на тульский «Арсенал» в ФИФА из-за долгов по зарплате в несколько десятков млн рублей («РБ-Спорт»)
Джордже Деспотович хочет взыскать с тульского «Арсенала» долги по зарплате.
В связи с этим форвард обратился в палату по разрешению споров ФИФА, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, речь идет о задолженности в размере нескольких десятков миллионов рублей. 31-летний серб покинул клуб Первой лиги в июле.
Деспотович играл за «Арсенал» с февраля 2022 года. Также он известен по выступлениям за «Рубин», «Оренбург», «Астану» и «Црвену Звезду».
В настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.
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