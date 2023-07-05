Деспотович хочет получить гражданство РФ: «Быть российским гражданином – большая честь для меня. Имею полное право – прошло пять лет, у жены и ребенка паспорт России»
Джордже Деспотович заявил о желании получить российский паспорт.
– Вы пять лет прожили в России. Хотели бы получить российское гражданство?
– Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право – прошло пять лет [с тех пор, как играю в России]. У меня жена и ребенок с российским паспортом, и я хотел бы так же.
Быть российским гражданином для меня – большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта, – сказал бывший форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
Быстрее всех это может сделать только Путин,
но до его личной подписи очень много посредников.