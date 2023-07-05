Деспотович хочет получить гражданство РФ: «Быть российским гражданином – большая честь для меня. Имею полное право – прошло пять лет, у жены и ребенка паспорт России»

Теги Рубин премьер-лига Россия Арсенал Первая лига Оренбург Джордже Деспотович натурализация Футбол

Джордже Деспотович заявил о желании получить российский паспорт.

– Вы пять лет прожили в России. Хотели бы получить российское гражданство?

– Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право – прошло пять лет [с тех пор, как играю в России]. У меня жена и ребенок с российским паспортом, и я хотел бы так же.

Быть российским гражданином для меня – большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта, – сказал бывший форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
пусть в МФЦ сходит
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Надо у Мостового спросить. Он знает как ненужные бумажки получать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
Деспот - иди в жопу!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
"хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта"

Быстрее всех это может сделать только Путин,
но до его личной подписи очень много посредников.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buFFon
Я 15 лет проработал в России, все налоги всегда платил по белому, как-то захотел тож российское гражданство, мама в России родилась, родной язык у меня русский. зарядили порядка 8к$ в то время, я их послал, всё желание отбили..
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
всем шампанского!
И тег лондонского Арсенала в новости ‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pack25
Тот момент, когда подписан на лондонский Арсенал, но новость к нему не относится...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ответ svft
пусть в МФЦ сходит
УФМС или в Сахарово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Ответ svft
пусть в МФЦ сходит
Любой человек с деньгами лучше многократно переплатит, чем сунется в этот ад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий