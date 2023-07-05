Джордже Деспотович: «В России все должны играть на искусственном поле, как «Оренбург» – меньше травм. Еще надо вернуть «весну – осень»

Джордже Деспотович считает, что искусственные поля лучше подходят для российского климата.

– Проблемы российского футбола, которые нужно решать незамедлительно?

– Мое мнение: в российском футболе все команды должны играть на искусственном поле, как «Оренбург».

– Обоснуйте.

– Ну, вот возвращаешься ты в Россию со сборов из Турции или Дубая, где очень хорошие газоны. А потом тренируешься на холоде в минусовую погоду, да еще и на некачественных полях. В то же время на искусственном даже меньше травм, чем на натуральном. В Оренбурге постоянно играли на искусственном, и никаких проблем. Это вопрос адаптации.

А еще надо вернуть систему «весна – осень». Потому что сборы очень длинные. Помню, года два назад мы играли на сборах одиннадцать-двенадцать матчей, а в чемпионате оставалось девять-десять. Странно, нет? – сказал форвард, выступавший за «Оренбург», « » и тульский « ».

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