Джордже Деспотович: «В России все должны играть на искусственном поле, как «Оренбург» – меньше травм. Еще надо вернуть «весну – осень»

Теги Рубин премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Оренбург Джордже Деспотович календарь Футбол

Джордже Деспотович считает, что искусственные поля лучше подходят для российского климата.

– Проблемы российского футбола, которые нужно решать незамедлительно?

– Мое мнение: в российском футболе все команды должны играть на искусственном поле, как «Оренбург».

– Обоснуйте.

– Ну, вот возвращаешься ты в Россию со сборов из Турции или Дубая, где очень хорошие газоны. А потом тренируешься на холоде в минусовую погоду, да еще и на некачественных полях. В то же время на искусственном даже меньше травм, чем на натуральном. В Оренбурге постоянно играли на искусственном, и никаких проблем. Это вопрос адаптации.

А еще надо вернуть систему «весна – осень». Потому что сборы очень длинные. Помню, года два назад мы играли на сборах одиннадцать-двенадцать матчей, а в чемпионате оставалось девять-десять. Странно, нет? – сказал форвард, выступавший за «Оренбург», «Рубин» и тульский «Арсенал».

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26 комментариев

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Большой Сэми
А еще доллар за 30р.
+23
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CriminalJoint62
Если в Казани был дно газон, это не означает что везде он плохой
+6
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Michael Scott
Ответ Павел Колесников
Весна-осень нужно вернуть, а про искусственные поля бред какой-то
Про весна-осень тоже бред
+9
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Ксяоми Ноутов
Меньше травм на пластиковом поле? Что он несёт? Многим игрокам после травм вообще запрещают врачи на искусственном газоне играть...
+6
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ CriminalJoint62
Если в Казани был дно газон, это не означает что везде он плохой
Он только в домашних матчах играл?
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All These Things I Hate
еще нужно вернуть 2007 год
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Доктор Верховцев
В Дубае все должны тоже играть на искусственных полях! Всё должно быть одинаково.
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CriminalJoint62
Ответ 2vdhrvmmzf
Он только в домашних матчах играл?
Они тренируются больше, чем играют
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Spartakus1984
Ответ Manowar66
просто летом надо играть вот июль идет , тепло ,но перерыв хрен пойми зачем
При том что в эту же жару пашут -набирая физику,значит жара не мешала бы играть.Совершенно с тобой согласен.
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Mega• Battman
он что в депутаты собирается?? очень большое интервью
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Say Hello to the Robots
Ответ All These Things I Hate
еще нужно вернуть 2007 год
Никто никогда не вернётся в 2007
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Ktoto_V_Dome
Ответ Большой Сэми
А еще доллар за 30р.
И фанту 🤤
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Say Hello to the Robots
Ответ Mega• Battman
он что в депутаты собирается?? очень большое интервью
Это же спорц. По каждой реплике из интервью делать отдельную новость - это норма
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as009595@icloud.com
Ответ Michael Scott
Про весна-осень тоже бред
Согласен смотрю футбол лет 30 и в девяностые и вначале нулевых ныли что нужна система осень весна как в Европе, а по факту разницы нет
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Spartakus1984
Просто в Росиии нужно играть весной-летом и осенью,или иметь стадионы с крышей.
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Tiestorzn17
Чудила, от искусственных полей травм гораздо больше!
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Manowar66
просто летом надо играть
вот июль идет , тепло ,но перерыв хрен пойми зачем
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Михаил1970
Деспотович заплатил Спортсу за собственную рекламу. Надеется, что какой-нибудь Спартак его подпишет.
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мистер бин
И девушки никому не отказывать
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FilinMD
И ключ от квартиры, где деньги лежат
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