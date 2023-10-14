Тренер сборной Кении: «Матч с Россией для нас исторический. Никогда не играли с европейской страной»

Тренер Кении назвал матч с Россией историческим.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», – сказал Энгин Фырат.

Матч между сборными России и Кении состоится в турецкой Анталье в понедельник, 16 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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