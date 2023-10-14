Тренер сборной Кении: «Матч с Россией для нас исторический. Никогда не играли с европейской страной»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Энгин Фырат Футбол

Тренер Кении назвал матч с Россией историческим.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», – сказал Энгин Фырат.

Матч между сборными России и Кении состоится в турецкой Анталье в понедельник, 16 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
ой не загадывайте. возможно окажется, что вы сыграли с азиатской страной....
+43
-11
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Борис Тимофеевич
Граница между Европой и Азией проходит через Стамбул...
Уральские горы: 🗿
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Не уверен!!
Россия сейчас без континентная страна
создаст свой континент
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Борис Тимофеевич
Граница между Европой и Азией проходит через Стамбул...
через отель в Стамбуле?*
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Док163
ой не загадывайте. возможно окажется, что вы сыграли с азиатской страной....
что мне кажется что с азиатской они тоже ни разу не играли )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Привыкайте
Теперь будете играть с нами на постоянной основе
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ta-tosha
Та и сегодня сыграете больше с азиатской, чем с европейской. После Петра 1 весь вектор был в обратную от Европы сторону, все главные мыслители об этом и говорили, и говорят до сих пор
Можно пяток другой "главных мыслителей" в студию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ bevooch
Это он что сейчас Великую Сверхдержаву с Особым Путём к загнивающей хейропке отнёс??
Поколение ЕГЭ и зумеры, конечно же об этом не знают. Но географически, даже северовосточный Казахстан (это ближе к Каспийскому бассейну) географически находится в Европе, что уж говорить о России. Даже негры умнее зумеров.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Копья с собой не берите, плз.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Африканцы здраво мыслят и адекватно, потому как Россия - это Европа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Странная история !
Хоть и Сборная не очень по сравнению с предыдущей ,
но чтобы такая туристическая сверхдержава ни с кем и никогда !
Кроме шуток
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
А уж мы то как рады((((((((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MigraTjk
Карпин: Матч с Кенией очень важен с точки зрения надежды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ Док163
ой не загадывайте. возможно окажется, что вы сыграли с азиатской страной....
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smirnov
Кения - 105 место в рейтинге УЕФА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Та и сегодня сыграете больше с азиатской, чем с европейской. После Петра 1 весь вектор был в обратную от Европы сторону, все главные мыслители об этом и говорили, и говорят до сих пор
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
а вы из России?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Уральские горы: 🗿
ой ну и зачем нам эти данные из географии)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVB 09
Ответ savik-A.M.
что мне кажется что с азиатской они тоже ни разу не играли )
С Пакистаном и Ираном летом🙄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZjzoRe
а при чем тут европейские страны, вы сыграете с северной Нигерией
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DaleCo
Ответ Евгений Шазиев
Поколение ЕГЭ и зумеры, конечно же об этом не знают. Но географически, даже северовосточный Казахстан (это ближе к Каспийскому бассейну) географически находится в Европе, что уж говорить о России. Даже негры умнее зумеров.
А к какому поколению относятся те, кто не отличает восток от запада?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Россия сейчас без континентная страна
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Это он что сейчас Великую Сверхдержаву с Особым Путём к загнивающей хейропке отнёс??
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий