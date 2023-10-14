Тренер Кении о сборной России: «Выделю Пиняева и Облякова, у них большое будущее. Когда Россия вернется на международную арену, у нее будет сильная команда»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении Иван Обляков Данил Глебов Сергей Пиняев Энгин Фырат Михаил Волков Футбол

Главный тренер сборной Кении оценил уровень игроков сборной России.

«Когда я анализировал сборную России, я заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее.

Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернется на международную арену, у нее будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», – сказал Энгин Фырат.

Напомним, матч между Россией и Кенией состоится в турецкой Анталье в понедельник, 16 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Sinister Kid
И про игру Облякова, за сборную, все будут писать: «И это в 38 лет!»
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Валдис Пельш
Ответ Сергей48
У нас и сейчас хорошая и сильная команда🇷🇺✊
нет же с кем сравнить
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igls54
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ta-tosha
Тот еще аналитик походу :) скорее какой то шаман вуду:)
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Валдис Пельш
Ответ Сергей48
Ну почему, а Камерун? Разве слабая команда?
приехавшая без мотивации
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Сергей48
Ответ Валдис Пельш
приехавшая без мотивации
Ну так любую команду можно принизить? Эта без мотивации, эта без травмированного лидера сыграла и т.д. Игра нашей сборная была хорошей и её оценили и болельщики и Карпин.
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Уся Ваткин
Ответ Валдис Пельш
Карпин, да, был доволен, все зубы видны были, счастлив без границ, я к тому вел , что текст выше от тренера сборной Кении, Слава России и все !
Когда угадал методичку с трёх нот
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