Тренер Кении о сборной России: «Выделю Пиняева и Облякова, у них большое будущее. Когда Россия вернется на международную арену, у нее будет сильная команда»

Главный тренер сборной Кении оценил уровень игроков сборной России.

«Когда я анализировал сборную России, я заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее.

Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернется на международную арену, у нее будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», – сказал Энгин Фырат.

Напомним, матч между Россией и Кенией состоится в турецкой Анталье в понедельник, 16 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию