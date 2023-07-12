Малком о гражданстве РФ: «Я согласился из благодарности. «Зенит» сможет пригласить еще одного бразильца. Сборная России к делу не относится»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу лимит на легионеров натурализация Малком Футбол

Малком сказал, что его российский паспорт выгоден «Зениту» в плане селекции.

26-летний бразильский хавбек стал гражданином России в июне.

– В прошлом месяце вы получили российский паспорт. Как это произошло?

– Во время переговоров о продлении контракта президент «Зенита» спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в «Зените», моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.

– Значит ли это, что вы могли бы сыграть за сборную России?

– Нет, это никак не относится к делу. Я всего лишь получил документ, чтобы не занимать место легионера. Теперь «Зенит» сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется).

– Значит, сборная Бразилии по-прежнему остается вашей целью?

– Конечно, я бразилец! Сейчас нам нужно хорошо завершить сезон, а дальше посмотрим, что будет с новым главным тренером, – сказал Малком

 

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71 комментарий

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Fark
новый способ обойти лимит, так как точно дело не в сборной
+90
-21
+69
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Мукунку хороший
Самый честный клуб
+71
-19
+52
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tony
Ответ Fark
новый способ обойти лимит, так как точно дело не в сборной
Какой способ? Малком - легионер в России, паспорт ничего не изменил.
+43
-13
+30
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Жоржиньо Не Вейналдум
А каким образом по закону Российской Федерации он получил паспорт? Нужно же сдавать экзамены, а ценности как спортсмен или Депардье для России он не представляет
+33
-7
+26
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Дядя ТУРА
Ответ Dmitry Orlov
Далеко не новый, сколько уже так делали - Гилерме, Ари, Жоаозиньо, Фернандес, Мампасси. Я уж не говорю по немцев с русскими корнями, которым тут паспорта давали - Рауш, Нойштедтер. Только вот сейчас этот способ уже не работает.
Гиля, Ари, Жоазинье получили паспорт на общих основаниях как и обычные люди. никто им паспорт ради лимита в кабинете не давал.
+27
-8
+19
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Криштиану Роналду
Согласился из чувств благодарности за подаренную Газель набитую коробками с Франклинами.
+23
-6
+17
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Dmitry Orlov
Ответ Fark
новый способ обойти лимит, так как точно дело не в сборной
Далеко не новый, сколько уже так делали - Гилерме, Ари, Жоаозиньо, Фернандес, Мампасси. Я уж не говорю по немцев с русскими корнями, которым тут паспорта давали - Рауш, Нойштедтер.
Только вот сейчас этот способ уже не работает.
+28
-12
+16
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Burel
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
А каким образом по закону Российской Федерации он получил паспорт? Нужно же сдавать экзамены, а ценности как спортсмен или Депардье для России он не представляет
радует миллера
+16
-3
+13
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Tun
Ответ Dmitry Orlov
Далеко не новый, сколько уже так делали - Гилерме, Ари, Жоаозиньо, Фернандес, Мампасси. Я уж не говорю по немцев с русскими корнями, которым тут паспорта давали - Рауш, Нойштедтер. Только вот сейчас этот способ уже не работает.
многие из перечисленных как раз играли за нашу сборную, в этом вся разница
+10
-1
+9
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Ivan Petrov
Ну поэтому как минимум зенит нужно отправить в пердив
+21
-12
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Adroit
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
А каким образом по закону Российской Федерации он получил паспорт? Нужно же сдавать экзамены, а ценности как спортсмен или Депардье для России он не представляет
Чтобы понимать как он получил паспорт по закону РФ, надо знать законы РФ, а не кичиться своей безграмотностью на спортивных сайтах, задавая нелепые вопросы.
+15
-6
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Дмитрий9779
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
А каким образом по закону Российской Федерации он получил паспорт? Нужно же сдавать экзамены, а ценности как спортсмен или Депардье для России он не представляет
В 2020 году был принят закон об упрощённом получении гражданства РФ,в нем четко все прописано.Надо год прожить по ВНЖ. в России,потом вступает в силу пункт ВКС(высококвалифицированный специалист),коим они оба являются как Олимпийские чемпионы,при этом этой категории граждан сдавать экзамен по русскому языку не надо.
+16
-8
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korysh
Ответ tony
Какой способ? Малком - легионер в России, паспорт ничего не изменил.
а о чем тогда говорит сам Малком?
+6
0
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Сергей Журавлев
Ответ Моутиньо оформляет 40
Тогда зачем ему руководство выписало паспорт? Или он сам решил получить паспорт, а в интервью наврал про Зенит?))
Скорее налог скостить с 30 до 13%
+5
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Роланд
Мне кажется, вопрос стоит за футбольными рамками.
С паспортом России налогов меньше платить придётся.
Вот и все.
+5
-1
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Do Cent
Ответ Александр Жердин
А Спартак после чаепитий с арбитрами расформировать без права восстановления.
А расформировалка то выросла?
+6
-2
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sd4fmwrvz8
Обходят так лимит и всё че тут говорить то совсем уже паспорт и гражданство РФ обесценили эти Питерские финны , в хоккее тоже начали применять писали вчера ска хотят канадцу дать паспорт.
+5
-1
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pav11k
Малком сам даже смеётся от этой ситуации
+4
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Крыс Пол
Сборная в сделку не входила
+5
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Игорь Новиков
Ответ Fark
новый способ обойти лимит, так как точно дело не в сборной
Если он не может играть за Россию, а он не может, он легионер. И ничего Зенит не получил от этого.
+7
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий9779
В 2020 году был принят закон об упрощённом получении гражданства РФ,в нем четко все прописано.Надо год прожить по ВНЖ. в России,потом вступает в силу пункт ВКС(высококвалифицированный специалист),коим они оба являются как Олимпийские чемпионы,при этом этой категории граждан сдавать экзамен по русскому языку не надо.
в армии служить тоже не надо❓или Федотов за него отслужил, когда попытался по контракту уехать в НХЛ❓🤔
+9
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Злобный Конь
нормально так вытирает ноги...
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Моутиньо оформляет 40
Ответ tony
Какой способ? Малком - легионер в России, паспорт ничего не изменил.
Тогда зачем ему руководство выписало паспорт? Или он сам решил получить паспорт, а в интервью наврал про Зенит?))
+5
-2
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СИ
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дмитрий9779
В 2020 году был принят закон об упрощённом получении гражданства РФ,в нем четко все прописано.Надо год прожить по ВНЖ. в России,потом вступает в силу пункт ВКС(высококвалифицированный специалист),коим они оба являются как Олимпийские чемпионы,при этом этой категории граждан сдавать экзамен по русскому языку не надо.
Он неподходящий под определение ВКС - прежде всего это люди умственного труда - созидатели , как правило с высшим образованием , длительное время приносящих пользу России.
Спортсмены и ВКС я считаю притягивание за уши.
Но я думаю у Зенита все получится.
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Burel
Ответ Мукунку хороший
Самый честный клуб
Отжимают российских игроков по звонкам сверху, паспорта легам раздают, ради обхождения лимита.
+16
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