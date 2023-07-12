Малком о гражданстве РФ: «Я согласился из благодарности. «Зенит» сможет пригласить еще одного бразильца. Сборная России к делу не относится»
Малком сказал, что его российский паспорт выгоден «Зениту» в плане селекции.
26-летний бразильский хавбек стал гражданином России в июне.
– В прошлом месяце вы получили российский паспорт. Как это произошло?
– Во время переговоров о продлении контракта президент «Зенита» спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в «Зените», моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.
– Значит ли это, что вы могли бы сыграть за сборную России?
– Нет, это никак не относится к делу. Я всего лишь получил документ, чтобы не занимать место легионера. Теперь «Зенит» сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется).
– Значит, сборная Бразилии по-прежнему остается вашей целью?
– Конечно, я бразилец! Сейчас нам нужно хорошо завершить сезон, а дальше посмотрим, что будет с новым главным тренером, – сказал Малком.
Только вот сейчас этот способ уже не работает.
С паспортом России налогов меньше платить придётся.
Вот и все.
Спортсмены и ВКС я считаю притягивание за уши.
Но я думаю у Зенита все получится.