Малком сказал, что его российский паспорт выгоден «Зениту» в плане селекции.

26-летний бразильский хавбек стал гражданином России в июне.

– В прошлом месяце вы получили российский паспорт. Как это произошло?

– Во время переговоров о продлении контракта президент « » спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в «Зените», моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.

– Значит ли это, что вы могли бы сыграть за сборную России?

– Нет, это никак не относится к делу. Я всего лишь получил документ, чтобы не занимать место легионера. Теперь «Зенит» сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется).

– Значит, сборная по-прежнему остается вашей целью?

– Конечно, я бразилец! Сейчас нам нужно хорошо завершить сезон, а дальше посмотрим, что будет с новым главным тренером, – сказал .