Ари: «Мечтаю сыграть в товарищеском матче Россия – Бразилия по тайму за каждую из команд»
Ари хотел бы сыграть в товарищеском матче между сборными России и Бразилии.
Экс-футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» получил российское гражданство летом 2018 года и провел два матча за национальную сборную.
«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками.
Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.
Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат! Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я – за две: за бразильцев и за русских», — сказал Ари.
Оставил след в обоих сборных)))))
Так, кто ты такой?
)))))))
А может еще Кубок в честь Ари учередить?
))))