Ари: «Мечтаю сыграть в товарищеском матче Россия – Бразилия по тайму за каждую из команд»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ари Футбол

Ари хотел бы сыграть в товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

Экс-футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» получил российское гражданство летом 2018 года и провел два матча за национальную сборную.

«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками.

Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.

Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат! Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я – за две: за бразильцев и за русских», — сказал Ари.

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15 комментариев

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леннорыч-абрамович
Легенда двух сборных, получается
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Ilia Ashirov
Какой же весёлый этот сказочник😄
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Peter Parker
Скоро из таких как Ари и пачка зенитовских можно будет отдельную сборную собрать
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ARIGAMI ARIGAMI
Не в этой вселенной
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Магомед Саид Амирханов
Мечтать не вредно!
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Константин Эсперов
В матче между сборных медиалиги только
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Барсик Юрана
«Мечтаю сыграть сперва за сборную Лнр, а потом Днр»
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Sergey Kuznetsov
мечтаю, чтобы он тайм на одной скамейке просидел, тайм - на другой)
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Бухгалтер2021
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летом надо провести матч легенды
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SpartMoscow1988
Ага))) "звезда" обеих сборных))))))
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Владимир Молявин
Зенит против сборной России. Но есть проблемка - Ари за Зенит не играл.
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Барберис
Тоже мне))))))))))
Оставил след в обоих сборных)))))

Так, кто ты такой?
)))))))
А может еще Кубок в честь Ари учередить?
))))
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Andrei Cherednichenko
Есть два стула…
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pav11k
И рыбку съесть, и …
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