Президент ФИФА Инфантино – главе МОК Баху: «Нужно защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Следует избегать популизма и демагогии»

Теги ФИФА МОК Томас Бах Джанни Инфантино ТАСС Футбол

Президент ФИФА призвал защищать политический нейтралитет спорта.

Об этом Джанни Инфантино заявил во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи, обращаясь к главе МОК Томасу Баху.

«Сейчас время разобщенности и экстремальной агрессии во всем мире, и нам нужны способы объединить людей вместе. И нет более сильного инструмента для этого, чем спорт.

Нам необходимо защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Вот почему особенно важно в сегодняшнем разобщенном мире во время всех соревнований, не только во время Олимпийских игр, объединять людей, и вносить наш вклад в это дело.

Конечно, есть сложные решения, но во главу всего мы должны ставить ценности спорта. Так что нам нужно избегать популизма и демагогии, придерживаться своих ценностей, лежащих в основе нашей истории уже более ста лет: уважения, толерантности, отсутствия дискриминации и единства, – даже когда это непросто.

Мы должны это делать, особенно для молодых спортсменов и их будущего. Если мы не будем едины, то как мы можем призывать к этому мир?» – сказал Инфантино.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
и поэтому заново забанить русских? я не сторонник ни Украины ни России, но то что делают с российским спортом мягко говоря не справедливо
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Проблема в том, что ФИФА, руководящая самым популярным и массовым видом спорта на планете, сама хорошо зарабатывает и абсолютно автономна и самодостаточна в своих решениях. А МОК живет на пожертвования, и кто больше платит - тот и заказывает музыку
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vamosalaplaya
Старый пример: мини-футбол, Россия-Украина, скотское поведение болельщиков укрорейха. Где реакция ФИФА?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladosthebest
Сказал главный популист и тряпка
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий