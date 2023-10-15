Криштиану Роналду: «Люди говорят, что я буду играть до 40 или 41. Я перед собой таких целей не ставлю и просто наслаждаюсь моментом»
Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее.
«Люди говорят, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких целей не ставлю. Я просто наслаждаюсь моментом, и это здорово.
Я чувствую себя хорошо, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно получать удовольствие», – сказал 38-летний нападающий.
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