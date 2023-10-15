Криштиану Роналду: «Люди говорят, что я буду играть до 40 или 41. Я перед собой таких целей не ставлю и просто наслаждаюсь моментом»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее.

«Люди говорят, что я буду играть до 40 лет или до 41 года. Я перед собой таких целей не ставлю. Я просто наслаждаюсь моментом, и это здорово.

Я чувствую себя хорошо, тело хорошо реагирует на те нагрузки, которые я ему давал в последние годы. Сейчас важно получать удовольствие», – сказал 38-летний нападающий.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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25 комментариев

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Стахович
Играй подольше,радуй побольше нас великий чемпион 💪🏻🇵🇹🐐
+29
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Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
+23
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mgarnet13
Ответ rigobersong
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Настолько плевать, что минуты не прошло с публикации новости, а ты уже тут как тут
+13
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Стахович
До 45 спокойно может играть
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invincible
Честно говоря хотелось, чтобы он ещё немного в Европе поиграл. Тем более физ состояние позволяет.
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Геннадий Тимченко
Ответ Стахович
До 45 спокойно может играть
а если играть, как Месси в ПСЖ, то можно и до 50☝️
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Стахович
Фигу,Руй Кошта,Рой Кин…Он же с ними играл.Какое фантастическое долголетие
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Квадратное личико
Ответ speakingforall
Месси по таланту изначально был сильнее Криштиану, но та заоблочная мотивация быть лучшим - поставила их на одну полку. Оба заслуживали выиграть ЧМ. Что они творили 10-12 лет было невероятно. Будучи поклоником футбола Криштиану я радовался что хотя-бы Месси стал чемпионом мира и он это заслужил на все 100% как и Криш, но увы.
Ну заслуживали оба, а выиграл один. Это жизнь, так бывает. Разговор больше не об этом, а о том, что просто огромнейший контингент поклонников Роналду после достопамятного события сделал целью своей жизни бросить тень не только на это достижение Месси, но и на все остальные. И Бог с ними, как говорится, мало ли фанатиков. Но они своё "мнение" всем известным в пределах сего информационного ресурса способом навязывают и продвигают в массы. Что довольно печально и откровенно неприятно, не будем врать
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EminenceGrise
Ответ Мансур Мансуров
вот бы он взял ЧМ 26 и тогда была бы история, как в кино
На ЧМ 2026 он может поехать. Но нафиг он нужен будет сборной Португалии? Мешать?
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rigobersong
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FilinMD
Ответ Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
Это называется «нормальный человек». И наоборот тоже вполне можно)
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Квадратное личико
Ответ speakingforall
Согласен, но тут по обе стороны и глупо спорить у кого их больше, таких везде хватает.
Спорить тут действительно не о чем, потому что комментариев о том, что Роналду купили чемпионат Европы или Лигу Наций, я в топах чего бы то ни было никогда не видел, сколько читаю этот сайт (ок 10 лет примерно). А вот подобные бурные фантазии относительно победы Месси на мундиале постоянно на глазах в числе самых залайканных.
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Квадратное личико
Ответ Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
Все адекватные поклонники Месси признают величие Роналду. Тут спорить не о чем. И все адекватные поклонники Роналду признают, что Месси по достижениям в целом всё же немного впереди Роналду. И здесь тоже не поспоришь.
А теперь посмотри на количество залайканных комментариев про купленный шейхами чемпионат мира, 5 липовых пенок в 7 матчах для Месси и 10 подаренных ему Золотых Мячей и сам прикинь, чьих адекватных поклонников больше
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Artemij Matroskin
Ответ Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
А я болельщик Рона за характер,харизму и отношение к делу ,но давно осознаю ,что Лео гений и дар божий!
👍✌️
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Квадратное личико
Ответ Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
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Квадратное личико
Ответ Igor Shalamov
ну ты и амёба прикрывающая адекватностью
Ну вот о какой падали я и говорю, собственно
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Igor Shalamov
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
ну ты и амёба прикрывающая адекватностью
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Квадратное личико
Ответ Михо
Я поклонник Месси. Но признаю величие Роналду. Так бывает
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rigobersong
Позорище, сидит и молчит о атаках террористов на Израиль, люди гибнут, а он доволен своими кровавыми деньгами!:))
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