Криштиану Роналду прокомментировал выход Португалии на Евро-2024.

«Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких легких отборочных этапов за мое время в команде или даже в истории сборной. Хотя не буду говорить «легких» – все-таки именно мы сделали его таковым. Многие говорят: «Ай, дело ведь в группе». Но схожая ситуация была и раньше, всегда были 2-3 сильные команды, и в итоге все сводилось к подсчетам.

Я не согласен с таким мнением, вышла потому, что играла хорошо. У нас великолепная команда, великолепный тренер, и мы заслужили выход. То, что мы уже добились цели, не случайность.

Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него еще далеко. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем, то есть травм или каких-то других сложностей. Надеюсь, что сыграю», – сказал 38-летний форвард.

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