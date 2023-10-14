Роналду о Евро-2024: «Самый легкий отбор в истории Португалии – но это мы его таким сделали и заслужили выход. Надеюсь сыграть на турнире»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал выход Португалии на Евро-2024.

«Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких легких отборочных этапов за мое время в команде или даже в истории сборной. Хотя не буду говорить «легких» – все-таки именно мы сделали его таковым. Многие говорят: «Ай, дело ведь в группе». Но схожая ситуация была и раньше, всегда были 2-3 сильные команды, и в итоге все сводилось к подсчетам.

Я не согласен с таким мнением, Португалия вышла потому, что играла хорошо. У нас великолепная команда, великолепный тренер, и мы заслужили выход. То, что мы уже добились цели, не случайность.

Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него еще далеко. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем, то есть травм или каких-то других сложностей. Надеюсь, что сыграю», – сказал 38-летний форвард.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Не лукавь, ты в соло затащил, без тебя портки бы не справились с люксембургом
не лукавьте, португальцы, а не портки
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Orehovski Milanist
Группа вообще ни о чем, где он 2-3 сильные команды увидел??
Ps не преуменьшаю его заслуг
+1
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Владлен
А ты ещё одно интервью Моргану дай. Вдруг на этот раз повезёт с мечтами. Франция будет повержена. С твоим хет-триком в финале. 😄🤭.
+1
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Vovker
Ответ Игорь Климов
Что-то он много болтает, видимо, не сыграет в финальной части Евро-24 за сборную Португалии.
Его спрашивают- он отвечает. Тебя спросить забыли, болтать ему или нет.
+1
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