Криштиану Роналду: «Небольшие достижения мотивируют играть дальше и работать. Я не думаю о рекордах, но, конечно, хотел стать первым по голам и матчам за сборную»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в составе сборной Португалии.

«Я никогда не думал, что проведу 200 игр. Их уже 203, да? Мне нужно просто продолжать в том же духе. Такие небольшие достижения мотивируют меня играть дальше, работать. Меня это радует.

Я не думаю о рекордах. Когда ты слишком сильно хочешь их побить, становится только хуже. Но эти маленькие рекорды мотивируют.

Конечно, мне хотелось побить два рекорда в сборной: по голам и по матчам. И мне это уже удалось. Я хочу продолжать получать удовольствие. Как я всегда говорю: «Это не я гоняюсь за рекордами, а они за мной», – заявил форвард, представляющий «Аль-Наср».

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22 комментария

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Плевал я
- Не думаю о рекордах...
Наврал😂
+23
-4
+19
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БолельщикСоСтажем
Не лукавь, Криш! Всё ты считаешь и следишь за рекордами, и не только своими
+20
-4
+16
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Hans Zimmer
Ответ Плевал я
- Не думаю о рекордах... Наврал😂
😀😀😀
+10
-1
+9
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Hg Ff
Самый мерзкий футболист 🤮
+29
-23
+6
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Blaumerc
Ответ Xm.md
Лучший
каждый раз одно и тоже писать.
вчера с ботами затащили этот коммент, давайте и сегодня посторайтесь.
+7
-2
+5
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NomerSports
"Я не думаю о рекордах ,Я не думаю о рекордах. Я не думаю о рекордах,Я не думаю о рекордах - повторял криштиано считая сколько матчей ему осталось провести до очердного достижения.
+4
-1
+3
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corazón blanco
Да у всех топ-игроков во всех игровых видах спорта( да и не только в них) есть свои «эгоистичные» цели, которые они ставят перед собой и хотят их добиться и это нормально. Это движет ими, мотивирует их. Они хотят вписать свое имя в историю. Просто кто-то об этом заявляет в слух, а кто-то нет. Но в чем я согласен с Роналду, что слишком огромная зацикленность идет во вред, словно судьба вставляет палки в колеса и проверяет тебя на прочность . И только сильные и целеустремленные люди все равно покоряют эту вершину. Единственное, что меня немного разочаровывает в Роналду, это вот такие моменты, как с голом Бруну Фернандеша на Мундиале. И в том, как зачастую Роналду злился когда, кто-то идет на передачу/прострел вместе с ним из партнеров по команде и забивает. Роналду порой аж злился и огорчался, что забил не он, вместо того, чтобы порадоваться за своего партнера по команде.
+4
-3
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Станислав Л
Ответ Xm.md
Лучший
в пустыне. Но и это не точно
+1
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Artem Piatkov
Ответ Hg Ff
Самый мерзкий футболист 🤮
Самые мерзкие комментаторы - на спортсе

Собственно с вами всё понятно, на пост-советском пространстве никогда не будет игрока уровня Роналду, потому что российские футболисты о рекордах не думают, скорее о том "где провести отпуск" и как выбить контракт пожирнее

А Роналду гордится своими рекордами (они хоть у него есть, в отличие от некоторых душнил)
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Н.Ф.
Эх, если бы ещё за каждый рекорд платили по сто тыщ, как в лёгкой атлетике...
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Фауст
Я не думаю, что думаю, но вы знаете, всё таки думаю.
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Vovker
Ответ corazón blanco
Да у всех топ-игроков во всех игровых видах спорта( да и не только в них) есть свои «эгоистичные» цели, которые они ставят перед собой и хотят их добиться и это нормально. Это движет ими, мотивирует их. Они хотят вписать свое имя в историю. Просто кто-то об этом заявляет в слух, а кто-то нет. Но в чем я согласен с Роналду, что слишком огромная зацикленность идет во вред, словно судьба вставляет палки в колеса и проверяет тебя на прочность . И только сильные и целеустремленные люди все равно покоряют эту вершину. Единственное, что меня немного разочаровывает в Роналду, это вот такие моменты, как с голом Бруну Фернандеша на Мундиале. И в том, как зачастую Роналду злился когда, кто-то идет на передачу/прострел вместе с ним из партнеров по команде и забивает. Роналду порой аж злился и огорчался, что забил не он, вместо того, чтобы порадоваться за своего партнера по команде.
Это когда это партнёр Роналду забил и Роналду начал злиться на поле? Можете пример привести?
0
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Vovker
Это когда это партнёр Роналду забил и Роналду начал злиться на поле? Можете пример привести?
Арбелоа
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