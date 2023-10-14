Фабрегас о «Брайтоне»: «Напоминают наш «Арсенал» остроатакующим и непредсказуемым футболом. Я многому учусь у Де Дзерби»

Теги Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия Арсенал Роберто Де Дзерби Брайтон Солли Марч Каору Митома Футбол

Франсеск Фабрегас считает «Брайтон» одной из самых интересных современных команд.

«Дело в их понимании футбола. Они знают, когда снизить темп, когда ускориться, когда правильно найти свободные зоны. Они знают, когда нужно вытянуть игроков и затем ускориться.

Сколько раз мы видели, как они отдают короткий пас, короткий пас, короткий пас, а затем Марч и Митома врываются в свободные зоны и забивают, забежав защитникам за спины? Мне нравится их понимание футбола, я считаю, что в него надо играть именно так.

Их игра напоминает мне то, как играли мы [в «Арсенале»]. Быстрый остроатакующий футбол, очень непредсказуемый. Начинаешь высоко их прессинговать – получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко – они играют накоротке и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Идеальный футбол для раскрытия сильных сторон Фабрегаса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий