Фабрегас о «Брайтоне»: «Напоминают наш «Арсенал» остроатакующим и непредсказуемым футболом. Я многому учусь у Де Дзерби»

Франсеск Фабрегас считает «Брайтон» одной из самых интересных современных команд.

«Дело в их понимании футбола. Они знают, когда снизить темп, когда ускориться, когда правильно найти свободные зоны. Они знают, когда нужно вытянуть игроков и затем ускориться.

Сколько раз мы видели, как они отдают короткий пас, короткий пас, короткий пас, а затем и врываются в свободные зоны и забивают, забежав защитникам за спины? Мне нравится их понимание футбола, я считаю, что в него надо играть именно так.

Их игра напоминает мне то, как играли мы [в « »]. Быстрый остроатакующий футбол, очень непредсказуемый. Начинаешь высоко их прессинговать – получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко – они играют накоротке и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Игра: проверьте свою футбольную орфографию