«Барса» интересуется Митомой из «Брайтона», вингера ценят за дриблинг. Трансфер возможен в 2024-м

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Брайтон Каору Митома Футбол

Вингер «Брайтона» Каору Митома привлек внимание «Барселоны» .

По информации Mundo Deportivo, игрок сборной Японии нравится тренерам и скаутам «блауграны». 26-летнего футболиста ценят за дриблинг и умение создавать моменты.

Кроме того, в «Барселоне» понимают, что на данный момент в составе нет вингера, специализирующегося на игре на левом фланге. 

Тем не менее на данный момент приоритет каталонцев – подписание опорного полузащитника, а вариант с трансфером Митомы возможен в 2024 году.

Статистику Каору, забившего 3 гола и отдавшего 3 результативных паса в этом сезоне АПЛ, можно изучить здесь.

«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

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34 комментария

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Snup4ic
судя по тем сумма которые Брайтон хочет за игроков, они смогут позволить себе только шнурки от его бутс, и то, в рассрочку
+47
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+39
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Hg Ff
Лапорта почку продаст?
+26
-3
+23
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The Tyler Durden
Ответ Кирилл
Ну так и Барселона - не Челси, которое они доят как хотят ) Вон, Брайтон продал тех же Мак Алистера Ливерпулю в летнее ТО или Троссарда Арсеналу в зимнее ТО за 42 и 24 млн соответственно ) Но Челси всегда покупает за оверпрайс )
Учите матчасть) у Макаллистера были отступные, а у Троссарда кончался контракт, поссорился с тренером, и просил продать его
+15
-1
+14
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Snup4ic
Ответ Кирилл
Ну так и Барселона - не Челси, которое они доят как хотят ) Вон, Брайтон продал тех же Мак Алистера Ливерпулю в летнее ТО или Троссарда Арсеналу в зимнее ТО за 42 и 24 млн соответственно ) Но Челси всегда покупает за оверпрайс )
Троссард сора с де дерби плюс пол года контракта и возможность продлить на год, а у Мак Алистера вобще отступные были прописаны
+14
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+12
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Y/ K
Осталось Лапорте продать последнюю почку Де Йонга
+11
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Карлос Пуёль
Ответ Hg Ff
Лапорта почку продаст?
Есть нюанс, это будет почка фати))
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Кирилл
Ответ Snup4ic
судя по тем сумма которые Брайтон хочет за игроков, они смогут позволить себе только шнурки от его бутс, и то, в рассрочку
Ну так и Барселона - не Челси, которое они доят как хотят )

Вон, Брайтон продал тех же Мак Алистера Ливерпулю в летнее ТО или Троссарда Арсеналу в зимнее ТО за 42 и 24 млн соответственно )
Но Челси всегда покупает за оверпрайс )
+13
-7
+6
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a2wai
У Барсы не найдется денег на Митому)
+3
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Тухель
Ответ Eden Hazard
За Митому запросят минимум сто. Там не получится арендовать с последующим возможным выкупом.
Фати неплохо в Брайтоне начал + 10 Барсы моложе. Может и договорятся на обмен с небольшой доплатой со стороны Барсы.
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Snup4ic
Ответ Кирилл
Да, недавно была такая новость, что Митома близок к продлению контракта с Брайтоном. Но кто знает какие пункты он и его представители включат в него - может пропишут отступные как Мак Аллистер )
может пропишут как у Мак Алистера, а может не пропишут как например у Кайседо, он ведь тоже контракт в начале этого года продливал, хотя уже тогда собирался уходить
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Snup4ic
Ответ Кирилл
Так у Митомы контракт с Брайтоном до 25 года - в следующем году будет год до окончания контракта ) И не думаю, что они прям заломают цену до невероятной )
действительно, на Трансфермаркте до 25-го контракт, мне казалось что недавно продлили до 27-го, в любом случае мне кажется его продлят в ближайшее время
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Snup4ic
судя по тем сумма которые Брайтон хочет за игроков, они смогут позволить себе только шнурки от его бутс, и то, в рассрочку
шнурки в качестве СА в 2024)))
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Nico Boi
Ответ Maksat Hasanow
а Может Фати целиком отправят в Брайтон)
так Фати уже в Брайтоне
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Snup4ic
Ответ Ansu Fati
Судя по тому на каких условиях Барселона забирает игроков и МС и Атлетико, у Брайтона забрать игрока не должно составить труда))
вы просто не знаете кто такой Тони Блум, с ним такие фокусы не прокатят, к тому же насколько я понимаю Барса забирала у Сити или ненужных игроков или тех кто хотел уйти
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Ansu Fati
Ответ Snup4ic
судя по тем сумма которые Брайтон хочет за игроков, они смогут позволить себе только шнурки от его бутс, и то, в рассрочку
Судя по тому на каких условиях Барселона забирает игроков и МС и Атлетико, у Брайтона забрать игрока не должно составить труда))
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Maksat Hasanow
а Может Фати целиком отправят в Брайтон)
на органы, так дороже)
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Eden Hazard
Ответ Кирилл
Ну так и Барселона - не Челси, которое они доят как хотят ) Вон, Брайтон продал тех же Мак Алистера Ливерпулю в летнее ТО или Троссарда Арсеналу в зимнее ТО за 42 и 24 млн соответственно ) Но Челси всегда покупает за оверпрайс )
у Троссарда оставалось полгода контракта, 24 ляма - это более чем нормально. А у Макалистера отступные были, там по сути Брайтон кинули, они хотели продлить, но было поздно.
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The Tyler Durden
Ответ Кирилл
Мой косяк, признаю ) Но все равно думаю что вы согласитесь, что ни Кайседо, ни Кукурелья, которых купил Челси у Брайтона, не стоят 116 и 65 млн соответсвенно )
Полностью с вами согласен! Кукурелья это кошмар сущий, Кайседо хоть молод и набирает кондиции игровые, но он и близко не стоит уплаченных за него денег)
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Кирилл
Ответ The Tyler Durden
Учите матчасть) у Макаллистера были отступные, а у Троссарда кончался контракт, поссорился с тренером, и просил продать его
Мой косяк, признаю )

Но все равно думаю что вы согласитесь, что ни Кайседо, ни Кукурелья, которых купил Челси у Брайтона, не стоят 116 и 65 млн соответсвенно )
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Кирилл
Ответ Snup4ic
Троссард сора с де дерби плюс пол года контракта и возможность продлить на год, а у Мак Алистера вобще отступные были прописаны
Так у Митомы контракт с Брайтоном до 25 года - в следующем году будет год до окончания контракта )
И не думаю, что они прям заломают цену до невероятной )
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Мохнатый55
Как вариант, обмен на Фати с доплатой.
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cgane
Съезд финансистов Барселоны объявляется открытым
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@rtrblk
Придется урезать зарплату Феликсу)
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Бронислав Каминский
Зачем он нужен?Наверняка системы игрок и за пределами Брайтона,например в той же Барсе,просто-напросто растворится
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А. Мостовой
Дреблинг? Гремлин?
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