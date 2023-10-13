«Барса» интересуется Митомой из «Брайтона», вингера ценят за дриблинг. Трансфер возможен в 2024-м

Вингер «Брайтона» Каору Митома привлек внимание «Барселоны» .

По информации Mundo Deportivo, игрок сборной Японии нравится тренерам и скаутам «блауграны». 26-летнего футболиста ценят за дриблинг и умение создавать моменты.

Кроме того, в «Барселоне» понимают, что на данный момент в составе нет вингера, специализирующегося на игре на левом фланге.

Тем не менее на данный момент приоритет каталонцев – подписание опорного полузащитника, а вариант с трансфером Митомы возможен в 2024 году.

Статистику Каору, забившего 3 гола и отдавшего 3 результативных паса в этом сезоне , можно изучить здесь.

«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

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