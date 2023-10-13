«Барса» интересуется Митомой из «Брайтона», вингера ценят за дриблинг. Трансфер возможен в 2024-м
Вингер «Брайтона» Каору Митома привлек внимание «Барселоны» .
По информации Mundo Deportivo, игрок сборной Японии нравится тренерам и скаутам «блауграны». 26-летнего футболиста ценят за дриблинг и умение создавать моменты.
Кроме того, в «Барселоне» понимают, что на данный момент в составе нет вингера, специализирующегося на игре на левом фланге.
Тем не менее на данный момент приоритет каталонцев – подписание опорного полузащитника, а вариант с трансфером Митомы возможен в 2024 году.
Статистику Каору, забившего 3 гола и отдавшего 3 результативных паса в этом сезоне АПЛ, можно изучить здесь.
«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее
Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вон, Брайтон продал тех же Мак Алистера Ливерпулю в летнее ТО или Троссарда Арсеналу в зимнее ТО за 42 и 24 млн соответственно )
Но Челси всегда покупает за оверпрайс )
Но все равно думаю что вы согласитесь, что ни Кайседо, ни Кукурелья, которых купил Челси у Брайтона, не стоят 116 и 65 млн соответсвенно )
И не думаю, что они прям заломают цену до невероятной )