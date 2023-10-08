Юрген Клопп: «Мне нравится то, что делает «Брайтон», но будь «Ливерпуль» чуть получше – победил бы»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» был близок к победе над «Брайтоном» (2:2).

«Мне по-настоящему нравится то, что делает « ». Как бы там ни было, сыграй мы сегодня чуть получше – а я думаю, что мы могли сыграть получше, – мы бы выиграли.

Мы реализовали недостаточно много хороших моментов, которые создали. «Брайтон» же хоть и создал нам проблемы, но моментов у него было не так много.

Что касается Мак Аллистера, то самое тяжелое – это совершить ошибку в матче против бывшей команды, а потом вернуться в игру так, как это сделал он.

Мы хотим высоко прессинговать этого соперника. Возможно, бывали выбраны не лучшие моменты для этого. Были ситуации, когда нам почти удавалось добиться своего. Главное испытание в жизни футболиста – продолжать бороться [даже в случае неудач]. В целом парни получили награду за свои труды. Важно оказывать давление на соперника. Ошибки случаются.

Во втором тайме мы великолепно играли в атаке, и попал в перекладину. Не думаю, что «Брайтон» сдался бы после гола, но забитый мяч нам бы помог.

Тем, кто вышел на замену, было сложно адаптироваться к ритму игры, так что в итоге имеем ничью», – сказал главный тренер « ».

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