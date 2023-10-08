Юрген Клопп: «Мне нравится то, что делает «Брайтон», но будь «Ливерпуль» чуть получше – победил бы»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Алексис Мак Аллистер Райан Гравенберх Футбол

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» был близок к победе над «Брайтоном» (2:2).

«Мне по-настоящему нравится то, что делает «Брайтон». Как бы там ни было, сыграй мы сегодня чуть получше – а я думаю, что мы могли сыграть получше, – мы бы выиграли.

Мы реализовали недостаточно много хороших моментов, которые создали. «Брайтон» же хоть и создал нам проблемы, но моментов у него было не так много.

Что касается Мак Аллистера, то самое тяжелое – это совершить ошибку в матче против бывшей команды, а потом вернуться в игру так, как это сделал он.

Мы хотим высоко прессинговать этого соперника. Возможно, бывали выбраны не лучшие моменты для этого. Были ситуации, когда нам почти удавалось добиться своего. Главное испытание в жизни футболиста – продолжать бороться [даже в случае неудач]. В целом парни получили награду за свои труды. Важно оказывать давление на соперника. Ошибки случаются.

Во втором тайме мы великолепно играли в атаке, и Райан Гравенберх попал в перекладину. Не думаю, что «Брайтон» сдался бы после гола, но забитый мяч нам бы помог.

Тем, кто вышел на замену, было сложно адаптироваться к ритму игры, так что в итоге имеем ничью», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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JimPark
Почему Паскаль Гросс не получил красную карточку в моменте с пенальти? Это же явное лишение возможности забить гол. Ах ну да,он же не в красной футболке играет, тогда все норм.

Пока тем временем Ковачич каким-то безумным образом все еще играет в Лондоне вместо того, чтобы отдыхать в раздевалке. Какое позорище
+39
-11
+28
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JimPark
Ответ Obdob
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Не позорься, там от колена отскочило
+27
-6
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ОттоДракула
Сыграй Брайтон чуть получше, то победил бы.
+22
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Chyngyz Orozaliev
а чуть похуже - проиграл бы
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Krutik_prutik
Новый Ливерпуль пока не доведен, до готовности. В некоторых эпизодах команда быстро через короткий пас выходит из под прессинга и это выглядит красиво и эффективно. Я думаю еще пару матчей и этот компонент будет отработан до автоматизма. К сожалению в начале прошлого сезона так не получалось. Главное без травм.
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Алексей Дитте
Ответ Салауат Нуралиев
Ты откуда взялся? Что не матч Ливерпуль, глор петухов тут как тут. Болельщики Ливерпуля не бегают ведь на ветки Тоттенхэма. Видать у тебя комплексы
чем больше клуб, чем больше его амбиции, тем больше таких полудурков. так было и будет.
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az za
Ответ Krutik_prutik
Новый Ливерпуль пока не доведен, до готовности. В некоторых эпизодах команда быстро через короткий пас выходит из под прессинга и это выглядит красиво и эффективно. Я думаю еще пару матчей и этот компонент будет отработан до автоматизма. К сожалению в начале прошлого сезона так не получалось. Главное без травм.
это сезон точно по игре на порядок лучше.... пока ничего не потеряно, матч с петухами на совести судей, главные матчи АПЛ - против МС
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Юрий Балышев
Да там мы могли и получить, как по мне не Мак налажал, ВВД отдал коряво, мог ещё и пенку привезти.
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JimPark
Ответ Салауат Нуралиев
Ты откуда взялся? Что не матч Ливерпуль, глор петухов тут как тут. Болельщики Ливерпуля не бегают ведь на ветки Тоттенхэма. Видать у тебя комплексы
Этот чел взялся из дна одного славного города Брюгге
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Yri Yrov
Ответ ОттоДракула
Сыграй Брайтон чуть получше, то победил бы.
ну не знаю, Ливерпуль был лучше. Райан с полуметра не забил
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Gaiar
Ответ JimPark
Почему Паскаль Гросс не получил красную карточку в моменте с пенальти? Это же явное лишение возможности забить гол. Ах ну да,он же не в красной футболке играет, тогда все норм. Пока тем временем Ковачич каким-то безумным образом все еще играет в Лондоне вместо того, чтобы отдыхать в раздевалке. Какое позорище
Почему Трент и еще несколько игроков остались без желтых в первом тайме? А главное то, что Брайтон за последний пару лет уже столько натерпелся от судей и столько выслушал извинений от Уэбба, что даже 5 ошибок в нашу пользу подряд, не изменят общую тенденцию
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Салауат Нуралиев
Ответ #SharkTeam
Про вандайка молчок)
Молчок это то что сейчас Сити должен делать в матче)
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Podumainemnogo
Ответ ОттоДракула
Сыграй Брайтон чуть получше, то победил бы.
Юрген Кэп Клопп
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Салауат Нуралиев
Ответ Obdob
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Намеренное коверканье моего имени. Пожалуюсь на тебя.
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Azamat Jumanazarov
Ответ JimPark
Не позорься, там от колена отскочило
а самое интересное, столько плюсов у этого чудика. ни один из них матч толком и не смотрели походу
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Obdob
Ответ Салауат Нуралиев
Ты откуда взялся? Что не матч Ливерпуль, глор петухов тут как тут. Болельщики Ливерпуля не бегают ведь на ветки Тоттенхэма. Видать у тебя комплексы
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Салауат Нуралиев
Ответ Obdob
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Ты откуда взялся? Что не матч Ливерпуль, глор петухов тут как тут.
Болельщики Ливерпуля не бегают ведь на ветки Тоттенхэма. Видать у тебя комплексы
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Александр Калачев
Ответ JimPark
Почему Паскаль Гросс не получил красную карточку в моменте с пенальти? Это же явное лишение возможности забить гол. Ах ну да,он же не в красной футболке играет, тогда все норм. Пока тем временем Ковачич каким-то безумным образом все еще играет в Лондоне вместо того, чтобы отдыхать в раздевалке. Какое позорище
Опять судьи Ливерпуль убили, да что же это такое
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Бондарев Олег
Ответ llolishe
При тебе Ливерпуль не будет лучше Вместо Гравенбеха играл бы Беллингем если бы ты не хотел бы угодить руководству Уже молчу про Гомеза и Матипа-любой тренер прийдя в Ливерпуль убрал бы их из команды
Закусывать надо.
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Alexander Vishnyakov
Ответ шамиль аланов
Думаю,лучше будет провести переигровку.
)
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Бондарев Олег
Ответ Юрий Балышев
Да там мы могли и получить, как по мне не Мак налажал, ВВД отдал коряво, мог ещё и пенку привезти.
Вот мне тоже показалось, что вины ВВД больше, чем Мака.
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Yri Yrov
ой да ладно Юра, Ливерпуль выше на две головы Брайтона, просто Райан с полуметра не забил
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