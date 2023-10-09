Де Дзерби о 2:2 с «Ливерпулем»: «Все 90 минут мы играли лучше. Я люблю Клоппа, соглашаюсь с ним в 99% случаев, он один из лучших тренеров в мире»

Роберто Де Дзерби считает, что «Брайтон» превосходил «Ливерпуль» по игре.

«Брайтон» и « » сыграли вничью (2:2) в 8-м туре .

«Я люблю . Он может делать все, что хочет, потому что я его очень уважаю и считаю одним из лучших тренеров в мире. Мне нравится его поведение, и в 99% случаев я соглашаюсь с его словами. Думаю, что пенальти был, но не было фола, когда мы забили второй гол. Я честен и высказал Юргену свое мнение».

О том, что не получил карточку в эпизоде с пенальти

«Если вы так говорите, то стоит проанализировать офсайд в матче с «Астон Виллой», третий гол [в предыдущем туре]. Стоит проанализировать прошлый сезон, в матче с «Кристал Пэлас» мы забили на 100% чистый гол. В матче с «Лестером» не был назначен явный пенальти. Мы можем говорить до завтрашнего вечера, но так и не сможем прийти к согласию.

Пенальти был, но я уже говорил, что в моменте с голом Данка фола не было. Я один из самых честных людей в общении с журналистами.

Думаю, что все 90 минут мы играли лучше «Ливерпуля». Особенно в первом тайме – мы завершили его, проигрывая со счетом 1:2, но пропустили два гола в результате неудач. В тот момент мы не понимали, почему проигрываем. Во втором тайме они могли решить исход матча до того, как мы смогли забить. В целом это была хорошая игра, обе команды сыграли хорошо», – сказал главный тренер « ».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию