Ян Зоммер: «Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, недовольство, не связанные со спортом проблемы. На 1-2 игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать»

Ян Зоммер рассказал, с какими проблемами столкнулся за полгода в «Баварии».

«Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом.

Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня.

Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел», – заявил голкипер, летом перешедший в « ».

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