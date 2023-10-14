Ян Зоммер: «Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, недовольство, не связанные со спортом проблемы. На 1-2 игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер рассказал, с какими проблемами столкнулся за полгода в «Баварии».

«Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом.

Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня.

Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел», – заявил голкипер, летом перешедший в «Интер».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Spaten
Не шутите с Зоммером
+12
-2
+10
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Слончик
Ну, Янн перебарщивает. Олли Кан и Хасан затмили всех.
+10
-3
+7
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Lavinka
Тоже самое сейчас происходит и в МЮ .
+4
-1
+3
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ɔculpa
А что, разве сам Зоммер тоже успел побыть мишенью для прессы?
+3
-3
0
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Kahn01
Ответ Lavinka
Тоже самое сейчас происходит и в МЮ .
С МЮ это происходит уже 10 лет.
0
0
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