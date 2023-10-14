«Бавария» может подписать экс-защитника «Арсенала» Папастатопулоса. Он свободный агент

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Сократис Папастатопулос Томас Тухель Футбол

Новым клубом Сократиса Папастатопулоса может стать «Бавария».

Как передает The Sun со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают возможность подписания 35-летнего грека на фоне травм у ведущих защитников команды.

Утверждается, что Папастатопулос и главный тренер «Баварии» Томас Тухель находятся в хороших отношениях. Они работали вместе в «Боруссии» Дортмунд.

Защитник находится без команды с лета, когда у него истек контракт с «Олимпиакосом». Ранее он поиграл также за «Арсенал», «Милан» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шурик Шурик
Для полной картины давайте еще Ван Бюйтена и Лусио вернете. Ну и Брено можно тоже из Бразилии достать, правда он сидевший, могут визу не дать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Брено опасно , опять " хату" на радостях вдруг сожжёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий