«Бавария» может подписать экс-защитника «Арсенала» Папастатопулоса. Он свободный агент
Новым клубом Сократиса Папастатопулоса может стать «Бавария».
Как передает The Sun со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают возможность подписания 35-летнего грека на фоне травм у ведущих защитников команды.
Утверждается, что Папастатопулос и главный тренер «Баварии» Томас Тухель находятся в хороших отношениях. Они работали вместе в «Боруссии» Дортмунд.
Защитник находится без команды с лета, когда у него истек контракт с «Олимпиакосом». Ранее он поиграл также за «Арсенал», «Милан» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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