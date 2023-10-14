«Бавария» может подписать экс-защитника «Арсенала» Папастатопулоса. Он свободный агент

Новым клубом Сократиса Папастатопулоса может стать «Бавария».

Как передает The Sun со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают возможность подписания 35-летнего грека на фоне травм у ведущих защитников команды.

Утверждается, что и главный тренер «Баварии» находятся в хороших отношениях. Они работали вместе в «Боруссии» Дортмунд.

Защитник находится без команды с лета, когда у него истек контракт с « ». Ранее он поиграл также за «Арсенал», «Милан» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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