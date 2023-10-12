«Бавария» рассматривает возможность подписания Филлипса зимой
Кэлвин Филлипс может перейти в «Баварию» в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, полузащитник «Манчестер Сити» рассматривается «Баварией» как одна из возможных целей на зимнее трансферное окно.
В сезоне-2023/24 Филлипс провел за «Манчестер Сити» 5 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 167 минут. Его подробная статистика доступна здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вопрос только, зимой или уже летом.
Для Баварии вариант на фоне Пальиньи спорный, но, скорее, более дешевый. Хотя португальца будут явно вести первым.
1 Филлипс+20 миллионов за Кимиха было бы идеально