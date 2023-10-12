«Бавария» рассматривает возможность подписания Филлипса зимой

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс может перейти в «Баварию» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, полузащитник «Манчестер Сити» рассматривается «Баварией» как одна из возможных целей на зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Филлипс провел за «Манчестер Сити» 5 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 167 минут. Его подробная статистика доступна здесь.

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22 комментария

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Kahn01
Ответ WEN
Филлипс+20 миллионов за Кимиха было бы идеально
Забыли единицу в начале.
+22
-2
+20
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Liquidozz
Вопрос в какой он форме...наверное в форме скамейки
+9
0
+9
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Sergey Kuznetsov
а что с Палиньей? они же вроде на него нацелились
+4
0
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Liquidozz
Вопрос в какой он форме...наверное в форме скамейки
Часть корабля - часть команды©️
+3
0
+3
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ta-tosha
Ответ WEN
Филлипс+20 миллионов за Кимиха было бы идеально
Филлипс сейчас сам стоит не больше 20, и то - непонятно, не разучился ли он играть в футбол
+2
0
+2
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a2wai
Филлипс в любом случае Сити покинет, скорее всего, он Гвардиоле не подходит.

Вопрос только, зимой или уже летом.

Для Баварии вариант на фоне Пальиньи спорный, но, скорее, более дешевый. Хотя португальца будут явно вести первым.
+2
-1
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hedgehog111
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Ответ WEN
Филлипс+20 миллионов за Кимиха было бы идеально
🤦🤣🤣
+1
0
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Дэвид_Мойес
Ответ Kahn01
Забыли единицу в начале.
Пожалуйста:
1 Филлипс+20 миллионов за Кимиха было бы идеально
+2
-1
+1
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Liquidozz
Ответ Sergey Kuznetsov
а что с Палиньей? они же вроде на него нацелились
££££££££
+1
0
+1
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Bayern Munich Mia San Mia
Бавария хочет взять опорника, но данная кандидатура вызывает сомнения. Разве что для подмены брать на полгода. Но если искать игрока на длительный срок, нужен игрок более широкого профиля. Английский бегунок, бегающий без мысли ни к к чему.
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Вадим Дзахоев
Изначально было не совсем понятно, почему берут Филлипса, когда есть Родри
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Кино Музыка
Думаю, Филлипс не против. Бегать проще, в Новый год не играть.
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Ulukbek Kiyazov
Ну Сити его уже только продаст, вряд ли даст в аренду как с Канселу. Гвардиола его не видит в своей команде это уже очевидно. Обидно, может он и не плохой игрок, просто попал не к тому тренеру.
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Эксперимент
Было бы неплохо. Филипс вообще не влился в систему, чтобы не мучить клуб и себя, может в Баварии заиграет.
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yaroslavmironov24@gmail.com
Ответ Kahn01
Забыли единицу в начале.
ХАХАХАХП хорошо
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yaroslavmironov24@gmail.com
Ответ Kahn01
Забыли единицу в начале.
ХАХАХАХП хорош
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katalonec.uz
Ответ Sergey Kuznetsov
а что с Палиньей? они же вроде на него нацелились
Он подписал новый контракт с фулхемом
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CoTTo
Ответ a2wai
Филлипс в любом случае Сити покинет, скорее всего, он Гвардиоле не подходит. Вопрос только, зимой или уже летом. Для Баварии вариант на фоне Пальиньи спорный, но, скорее, более дешевый. Хотя португальца будут явно вести первым.
Палинью 80 мультов стоит а за Филипса хорошо если 30 дадут, португалец точно не дешевле))
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zzzeeerrrooo
Ответ CoTTo
Палинью 80 мультов стоит а за Филипса хорошо если 30 дадут, португалец точно не дешевле))
Клубы АПЛ дадут 50 за Филипса
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a2wai
Ответ CoTTo
Палинью 80 мультов стоит а за Филипса хорошо если 30 дадут, португалец точно не дешевле))
Ты походу читаешь не глазами, а пятой точкой, перечитай внимательней))
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