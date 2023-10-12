«Бавария» рассматривает возможность подписания Филлипса зимой

Кэлвин Филлипс может перейти в «Баварию» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, полузащитник « » рассматривается «Баварией» как одна из возможных целей на зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 провел за «Манчестер Сити» 5 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 167 минут. Его подробная статистика доступна здесь.

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