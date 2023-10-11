«Бавария» следит за Коне и связалась с гладбахской «Боруссией» насчет трансфера

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Куадио Коне Футбол

Куадио Коне может присоединиться к «Баварии».

По данным Bild, представители мюнхенцев связались с «Боруссией» Менхенгладбах, чтобы обсудить трансфер полузащитника.

Пока чемпионы Германии лишь оценивают такую возможность, продолжая при этом следить за выступлениями футболиста. Считается, что приобрести француза можно будет за не очень большую сумму, поскольку его контракт рассчитан до лета 2025 года.

При этом Rheinische Post утверждает, что у «Боруссии» есть опция продления договора на год.

В текущем сезоне Коне из-за травмы провел в Бундеслиге лишь две игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Drob003
Бавария становится похожей на себя времён 2013 года. Пушка.Интересно что из этого выйдет. Будем поглядеть
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+2
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NottinghamForest
Кане на пару к Кейну. На пару к Соне нужен Сон
+1
0
+1
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