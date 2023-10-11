«Бавария» следит за Коне и связалась с гладбахской «Боруссией» насчет трансфера

Куадио Коне может присоединиться к «Баварии».

По данным Bild, представители мюнхенцев связались с «Боруссией» , чтобы обсудить трансфер полузащитника.

Пока чемпионы Германии лишь оценивают такую возможность, продолжая при этом следить за выступлениями футболиста. Считается, что приобрести француза можно будет за не очень большую сумму, поскольку его контракт рассчитан до лета 2025 года.

При этом Rheinische Post утверждает, что у «Боруссии» есть опция продления договора на год.

В текущем сезоне из-за травмы провел в Бундеслиге лишь две игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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