Мостовой о 35-летнем Дзюбе: «РПЛ – лига пешеходов. Два года на высоком уровне точно поиграет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой уверен, что Артем Дзюба сможет играть до 38 лет.

– Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит.

– До скольких лет Артем сможет играть?

– Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ – лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Серега Антонов
Лига пешеходов? Бегунов нашелся.
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dreamstep
Мостовой так говорит, будто с Сельтой выигрывал ЛЧ, или Ла Лигу, или даже просто Кубок Испании. Столько гонору, а результатов по факту не было.
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NottinghamForest
Очень жду мнение Мостового о цифровом рубле
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tankist231
Да нормальные скорости у нас бывают, в ла лиге и серии а, часто игроки под сорокет играют и че, тоже лиги пешеходов
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llolishe
Дзюба-лучший бомбардир сборной России(одинаковое количество голов только за меньше матчей чем Кержаков)
Один из лучших напов РПЛ
А что Мостовой? Как будто спортструшный хейтерок
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13ыйРычагЛапорты
После комментария Мостового, где то в мире, задумался один человек.......
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Кочевник56
через два года будет говорить, лига ползунов, ещё два года ползает..., и т.д.
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