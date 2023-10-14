Мостовой о 35-летнем Дзюбе: «РПЛ – лига пешеходов. Два года на высоком уровне точно поиграет»

Александр Мостовой уверен, что Артем Дзюба сможет играть до 38 лет.

– Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит.

– До скольких лет сможет играть?

– Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. – лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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