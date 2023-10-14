Семак о 2:2 с «Кайратом»: «Не очень понравился 1-й тайм «Зенита», во 2-м играли неплохо. Все довольны и результатом, и количеством голов»

Сергей Семак оценил ничью «Зенита» с «Кайратом» (2:2) в товарищеском матче.

– Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики.

Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил – все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошел, будем готовиться к возобновлению чемпионата.

– Что именно не понравилось в первом тайме?

– Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам бы хотелось. Во втором тайме было лучше.

– Замены сегодня так и планировались или по ходу игры решали, кого выпускать? Например, Коваленко вернулся обратно на поле.

– Что касается Коваленко, то мы приехали в количестве 15 игроков, замены сделали. Но понимали, что по регламенту могли сегодня сделать обратную. Уже за пять минут до конца матча увидели, что Изидор тянулся – почувствовал, видимо, заднюю [поверхность бедра], поэтому не стали рисковать и выпустили еще на 5-7 минут Сашу Коваленко.

По Мостовому, конечно, после паузы тайм ему – более чем достаточно. Как и Диме Чистякову, который много пропустил. Для него сыграть один тайм было достаточно на сегодняшний момент. Остальное – по позициям, чтобы все получили определенное количество игрового времени. Слава Богу, все здоровы.

– Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько вы сегодня довольны?

– Довольны, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош, – сказал главный тренер «Зенита».

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