Быстров в «Зените» поставил на соперника, думая, что не будет играть: «####, я в составе. Два забил, один отдал. Захожу на сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем #######?»
Владимир Быстров рассказал, как сделал ставку на соперников, играя в «Зените».
«Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье. У меня тогда нога побаливала.
Мне сказали: «Завтра не будешь играть». Я такой: «А, сука, не буду играть? Тогда поставлю на противников, против себя». Пять тысяч рублей поставил, как сейчас помню, и сижу довольный.
Называют состав: #### (бац!), я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Премок не было, это был товарищеский матч.
Расстроился, захожу на этот сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем ####### (дурак)?». Пять тысяч вернули, написали, что в матче, где вы чувствуете, нельзя ставить.
Я в «Зените» тогда играл», – сказал Быстров в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
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Надо было в каждом матче ставить на соперника по 5000 рублей))
Тогда и до золотого мяча недалеко
Зенит выиграл, сам два забил один отдал, но премок не было и ставка не зашла. Расстроился. Лужский лудоман.
Ну как же он чувствует!
Всë-таки зачем это #####.