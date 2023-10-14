Быстров в «Зените» поставил на соперника, думая, что не будет играть: «####, я в составе. Два забил, один отдал. Захожу на сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем #######?»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Ставки на спорт Ставки на футбол брань контент Это футбол, брат! Футбол

Владимир Быстров рассказал, как сделал ставку на соперников, играя в «Зените».

«Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье. У меня тогда нога побаливала.

Мне сказали: «Завтра не будешь играть». Я такой: «А, сука, не буду играть? Тогда поставлю на противников, против себя». Пять тысяч рублей поставил, как сейчас помню, и сижу довольный.

Называют состав: #### (бац!), я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Премок не было, это был товарищеский матч.

Расстроился, захожу на этот сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем ####### (дурак)?». Пять тысяч вернули, написали, что в матче, где вы чувствуете, нельзя ставить.

Я в «Зените» тогда играл», – сказал Быстров в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!». 

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

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27 комментариев

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Dimario
Володя никогда большим умом не отличался, кек
+37
-2
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Max Abdrakhmanov
Бац! И Спортс выдает перспективную ветку на нашем сайте лудоманов.
+16
-1
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MagicWithoutBorders
2 забил, 1 отдал?
Надо было в каждом матче ставить на соперника по 5000 рублей))
Тогда и до золотого мяча недалеко
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Любезный Коссутий
как ####### (надоела) эта ##### (чушь), #### (зачем) вы это постите постоянно 🤷‍♂️
+7
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Артем Гайтан
ну он же ду*ачок
+3
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Oleg Olegov
Тут самое интересное слово Расстроился.
Зенит выиграл, сам два забил один отдал, но премок не было и ставка не зашла. Расстроился. Лужский лудоман.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Х..к, вы слушали маяк. У Вовы мозгов,как у ёжика.
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ХавиГави_Паратрупер
БК, это Володька. Вы там кроме экспрессов что-нибудь принимаете? Ну там, обе забьют, тотал больше?©️
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Илья Сутурин
опа, суд
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Dimario
Володя никогда большим умом не отличался, кек
Отбили последние остатки лещами🤓
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Recreated
Пошёл бы в перерыве поставил на другой результат...молодой...мозгов мало...!
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Moffo
Володька держит марку
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stif 95
Матче где вы чувствуете ?
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Hong Kil
Судя по историям из Италии все футболисты ставят. А потом заявляют, что они больны лудоманией. ахах
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УльтраПравый
Вот ради чего люди вообще кормят этих буков? Казино не обыграешь, систему не нагнешь..
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Влад Чучкалов
"...Написали, что в матче, где вы чувствуете, нельзя ставить"
Ну как же он чувствует!
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Spaten
Слабоумие и отвага это точно про Быстрого
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Xm.md
Ответ JENNINGS
##### нам это здесь?
Быдло какое-то выложило «новость»
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Артем Гайтан
Ответ Xm.md
Быдло какое-то выложило «новость»
скорее всего это быдло-быстров
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Артем Гайтан
Ответ Xm.md
Быдло какое-то выложило «новость»
быдло по имени быстров
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андрэ
Ответ Max Abdrakhmanov
Бац! И Спортс выдает перспективную ветку на нашем сайте лудоманов.
без перспективная перспектива
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закрыт по беспределу
Ответ Любезный Коссутий
как ####### (надоела) эта ##### (чушь), #### (зачем) вы это постите постоянно 🤷‍♂️
Одно замечание: не зачем, а почему.
Всë-таки зачем это #####.
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