Быстров в «Зените» поставил на соперника, думая, что не будет играть: «####, я в составе. Два забил, один отдал. Захожу на сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем #######?»

Владимир Быстров рассказал, как сделал ставку на соперников, играя в «Зените».

«Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье. У меня тогда нога побаливала.

Мне сказали: «Завтра не будешь играть». Я такой: «А, сука, не буду играть? Тогда поставлю на противников, против себя». Пять тысяч рублей поставил, как сейчас помню, и сижу довольный.

Называют состав: #### (бац!), я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Премок не было, это был товарищеский матч.

Расстроился, захожу на этот сайт, а мне письмо: «Вы что, совсем ####### (дурак)?». Пять тысяч вернули, написали, что в матче, где вы чувствуете, нельзя ставить.

Я в « » тогда играл», – сказал в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию