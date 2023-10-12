Скоулз о Беллингеме: «В «Реале» он просто разрывает, словно играет за «Бирмингем» в Чемпионшипе»

Пол Скоулз восхитился игрой Джуда Беллингема.

«Я думаю, что , учитывая его возраст и то, чего он достиг за свою короткую карьеру, лучше всех игроков, которых мы видели.

Он начинал в Бирмингеме, а затем решил перейти в дортмундскую «Боруссию», что, судя по всему, выглядит правильным шагом для него, учитывая то, что произошло за последние несколько лет.

Это был смелый шаг с его стороны, но он очень целеустремленный парень с большим талантом – кажется, его ничто не смущает.

Сейчас он перешел в один из крупнейших клубов мира, в мадридский «Реал», и он просто разрывает, как будто играет за « » [в Чемпионшипе]! Просто так сильно он выделяется. Мне трудно сравнивать его с кем-либо, на данный момент он просто выделяется.

Я уверен, что он думает о «Золотом мяче», учитывая то, как он развивается в данный момент. Ты пытаешься найти брешь в его броне. Он плохой парень? Может ли он слететь с катушек? На него это не похоже. Он умный и хорошо говорит, за его спиной отличная семья. У него нет ни одной слабости.

Он может добиться всего, чего захочет, и он уже прошел долгий путь. Он в мадридском « », он может выиграть титулы и Лиги чемпионов. Это будет его амбицией, и он находится в клубе, который исторически выигрывает крупные турниры.

Я не вижу никаких причин, по которым он не может стать одним из лучших в ближайшие 10 лет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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