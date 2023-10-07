Мостовой об увольнении Абаскаля из «Спартака»: «Люди, которые восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Только 0:3 от ЦСКА может привести к этому»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поедилися ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится завтра, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Фаворита в этом матче нет. «Спартак» располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой и не знает, как ей пользоваться, – отсюда и идет эта непонятная ситуация с результатами.

У армейцев более стабильная игра и состав, но у них не хватает игроков. Трудно прогнозировать, когда команды не в оптимальных кондициях. Ставки хорошо делать после игры.

Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые все время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, – если они проиграют 0:3. Но такого просто не может быть. Мог ли поверить, что проиграют «Крыльям» 0:4? Блин, кошмар», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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21 комментарий

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remmor
Кто ждет 0-3 от ЦСКА - ставьте плюс
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Магомед Саид Амирханов
Если даже Абаскаля попрут, всё равно Царю ничего не светит. А то размечтался!
+10
-2
+8
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Bring Me The Horizon
Кто-нибудь, заткните этого дурачка, надоел уже
+9
-5
+4
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zanuda59
Ответ Магомед Саид Амирханов
Если даже Абаскаля попрут, всё равно Царю ничего не светит. А то размечтался!
А он и не собирается стать тренером. Так, лишь бы по3,14#####.
+4
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Pb-SE
Ответ remmor
Кто ждет 0-3 от ЦСКА - ставьте плюс
А если я жду 0:5, плюс ставить?
+2
0
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igls54
3:0...и царь триумфально въезжает в Спартак на конях :)
+2
0
+2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ zanuda59
А он и не собирается стать тренером. Так, лишь бы по3,14#####.
🤣+
+1
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ericssons
Судьба Абаскаля в ногах Чалова и Заболотного.
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remmor
Ответ Pb-SE
А если я жду 0:5, плюс ставить?
Тогда ставь два плюса, но не меньше одного точно ))
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zanuda59
Ответ Магомед Саид Амирханов
🤣+
алаверды😁
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Алексей Ильин
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Ответ </c/>
если тренера попрут до зимы, а в последствии продлят контракт с капитаном, после его феерий с зенитом, с динамо последний матч, то это будет натуральный позор для нас и высшее руководство, просто гробит клуб ради личной выгоды, также могу отметить момент, что не смотря на "блестящее" усиление летом, мы остались с одним центральным нападающим до зимы Соболевым, Мелёшин и близко не ровня ему...
Хватит с вас и так дельфин на дельфине
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murmus
Ч м о ш н и к ты Саша
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Костя Кот
царь надеется, что его главным сделают🤡 хотя я бы посмотрел на это.
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Cst Cap
А 0-1 нет? Или 3-6? А если будет 7-8, то Ок? Или распнут как гладиатора у стадиона?
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Газонокосильщик Хави
Спортс к вечеру найдёт причину как протянуть одну новость?
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нужно разобраться с составом, а не тренером и я считаю при любом результате тренера трогать не стоит, благодаря руководству и успешной селекции, на дерби выходим без центрального нападающего, роль которого вероятно отдадут Игнатову, но он не делает того, что может Соболев...привет руководству...
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Никита Давыдкин
Ну уволят рыжего завтра, на его место кого звать? Мостового?
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Do Cent
Нострадамус
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Bartez1986
более большой обоймой?..
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