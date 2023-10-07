Мостовой об увольнении Абаскаля из «Спартака»: «Люди, которые восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Только 0:3 от ЦСКА может привести к этому»

Александр Мостовой поедилися ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Команды встретятся в 11-м туре Мир . Матч состоится завтра, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Фаворита в этом матче нет. « » располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой и не знает, как ей пользоваться, – отсюда и идет эта непонятная ситуация с результатами.

У армейцев более стабильная игра и состав, но у них не хватает игроков. Трудно прогнозировать, когда команды не в оптимальных кондициях. Ставки хорошо делать после игры.

Может ли этот матч стать последним для в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые все время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, – если они проиграют 0:3. Но такого просто не может быть. Мог ли поверить, что проиграют «Крыльям» 0:4? Блин, кошмар», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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