Мостовой про Абаскаля: «Есть поговорка, что рыжим часто везет. ЦСКА выглядел лучше, «Спартак» точно не наиграл на победу»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает Гильермо Абаскаля удачливым тренером.

Сегодня «Спартак» под руководством испанца сыграл вничью с ЦСКА (2:2), сравняв в добавленное время.

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везет.

ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе.

«Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал.

ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Абаскаль спасся. Надолго?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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22 комментария

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dudufufu
Есть такая поговорка, что Мостовым часто не везет.
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Radik_2.0
внатуре есть да такая поговорка? ни разу не слышал "рыжим везёт". про рыжих девушек только слышал
+10
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Amroyan
Мостовой: у рыжих нет души!
+4
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majestic1980
Также есть поговорка про Мостового - Без Царя в голове
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Spartakus1984
Если Спартак сравнял на последней минуте, логично что не наиграли а победу.
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Макс_Вирер
Ответ Radik_2.0
внатуре есть да такая поговорка? ни разу не слышал "рыжим везёт". про рыжих девушек только слышал
Ржавая крыша …?)
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Люблю осень
Ответ Radik_2.0
внатуре есть да такая поговорка? ни разу не слышал "рыжим везёт". про рыжих девушек только слышал
розанов говорил, что он рыжий, а им везёт. теперь мостовой. ну, наверное, что-то и есть такое.
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Vatikan
Ну куда ж без царя то)
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Kirkorofff
Ответ Макс_Вирер
Ржавая крыша …?)
Она самая)
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Timokk
Согласен с царем
Спартак отскочил , и радости от этого ноль (
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добрый грек
Раз Царь сказал что есть такая поговорка, значит есть. А ежели нет, значит её стоило бы придумать.
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Bill Zapulil
Скоро Мост, похоже, просто обзываться будет) Типо:

«Знаете почему Спартак не выиграл? Потому что Абаскаль ******* рыжий!»

«Видели, как команда играла? Игроки не знают куда бегут. Я давно говорю, что Абаскаль *****! Меня никто не слушает!»

«Пойду ли стажироваться в Спартак? К этому ****** рыжему? Ха-ха!»
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sergspartak
что-то много случайностей, могли бы и подготовиться тогда уж, знают что Спартак в конце забивает и спасается часто
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compila
Царская аналитика.
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Svarog2008
А челам с немытыми волосами по ходу не особо
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Konstantin Zorin
Ну, пусть кусают - результат есть результат. Болелы Спартака тоже кусают локти, что имея такой состав, команда еле ползёт в чемпионате, благодаря рыжему "гению".
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ничья по сегодняшней игре, нормальный результат...
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Максим 1986
Пора, значит, Александру краситься в рыжий, авось в Барсу позовут
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majestic1980
Народная мудрость от Царя
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