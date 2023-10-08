Мостовой про Абаскаля: «Есть поговорка, что рыжим часто везет. ЦСКА выглядел лучше, «Спартак» точно не наиграл на победу»
Александр Мостовой считает Гильермо Абаскаля удачливым тренером.
Сегодня «Спартак» под руководством испанца сыграл вничью с ЦСКА (2:2), сравняв в добавленное время.
«Есть русская поговорка, что рыжим часто везет.
ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе.
«Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал.
ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», – заявил бывший полузащитник «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Спартак отскочил , и радости от этого ноль (
«Знаете почему Спартак не выиграл? Потому что Абаскаль ******* рыжий!»
«Видели, как команда играла? Игроки не знают куда бегут. Я давно говорю, что Абаскаль *****! Меня никто не слушает!»
«Пойду ли стажироваться в Спартак? К этому ****** рыжему? Ха-ха!»