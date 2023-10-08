Мостовой про Абаскаля: «Есть поговорка, что рыжим часто везет. ЦСКА выглядел лучше, «Спартак» точно не наиграл на победу»

Александр Мостовой считает Гильермо Абаскаля удачливым тренером.

Сегодня « » под руководством испанца сыграл вничью с (2:2), сравняв в добавленное время.

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везет.

ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе.

«Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал.

ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Абаскаль спасся. Надолго?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию