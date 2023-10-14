Совет депутатов британских евреев о решении не подсвечивать «Уэмбли»: «Такая слабая реакция не делает чести FA. Cотни израильтян были убиты, изнасилованы и похищены»

Совет депутатов британских евреев раскритиковал FA за позицию относительно конфликта.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

«После резни в парижском ночном клубе в 2015 году, когда были убиты 90 человек, «Марсельезу» играли на всех стадионах Премьер-лиги в следующие выходные.

Когда сотни ни в чем не повинных израильтян были убиты, изнасилованы и похищены в ходе скоординированной террористической кампании, не имеющей аналогов со времен 11 сентября, реакция FA заключается в том, чтобы «почтить память жертв конфликта в Израиле и Палестине» и не подсвечивать арки «Уэмбли» синим и белым цветами.

Такая слабая реакция не делает чести FA», – говорится в заявлении организации.

Совет депутатов британских евреев был основан в 1760 году и является крупнейшей еврейской общественной организацией Великобритании.

Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

Глава израильской федерации: «Свыше 1200 человек убиты варварами, а FA боится подсветить «Уэмбли». Разочаровывает, что так поступают в Англии, всегда умевшей стать моральным маяком для мира»