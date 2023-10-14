Совет депутатов британских евреев о решении не подсвечивать «Уэмбли»: «Такая слабая реакция не делает чести FA. Cотни израильтян были убиты, изнасилованы и похищены»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия Уэмбли Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Совет депутатов британских евреев раскритиковал FA за позицию относительно конфликта.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

«После резни в парижском ночном клубе в 2015 году, когда были убиты 90 человек, «Марсельезу» играли на всех стадионах Премьер-лиги в следующие выходные.

Когда сотни ни в чем не повинных израильтян были убиты, изнасилованы и похищены в ходе скоординированной террористической кампании, не имеющей аналогов со времен 11 сентября, реакция FA заключается в том, чтобы «почтить память жертв конфликта в Израиле и Палестине» и не подсвечивать арки «Уэмбли» синим и белым цветами.

Такая слабая реакция не делает чести FA», – говорится в заявлении организации. 

Совет депутатов британских евреев был основан в 1760 году и является крупнейшей еврейской общественной организацией Великобритании. 

Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

Глава израильской федерации: «Свыше 1200 человек убиты варварами, а FA боится подсветить «Уэмбли». Разочаровывает, что так поступают в Англии, всегда умевшей стать моральным маяком для мира»

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34 комментария

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bear7904
А палестинцев они посчитали? Или не кошерно?
+17
-3
+14
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Фут.Боль
Совет депутатов британских евреев есть, а совет депутатов британских арабов?
+12
-1
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Artuom Batishev
Ответ bear7904
А палестинцев они посчитали? Или не кошерно?
Евреи не считают палестинцев за людей, поэтому...какие подсчеты?
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Алимжан Мендигалиев
Двуличные евреи!
Они это делают на протяжении 50 лет!
Но террористы почему то палестинцы которые хотят вернуть свои по праву земли!
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Taddy Brain
Ответ Дмитрий Иванов
Иди почитай что такое право! И почитай что такое ООН и что произошло в 1948 году.
ООН говорит о оккупации Голанских высот. Но это недогосударство почему то кладет на ООН. Про это что скажешь, эксперт?
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Eden Hazard
Ответ George Bolshakov
Украине можно убивать мирных русских, чтобы вернуть то, что Россия захватила, а Палестине нельзя убивать мирных евреев, чтобы вернуть то, что Израиль захватил?
Россия возвращает
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Антимосковский
какая ужасная война в Израиле, тысячи погибших евреев и ни одного палестинца…
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Aleksey Yashin
Насколько помню, французы после теракта в Батаклане не сравняли с землёй страны террористов, и не устроили там гуманитарную катастрофу
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Denis Fomin
А удары по колоннам мирных которые лишились всего и теперь уходят неизвестно куда это нормально?? Где реакция мирового сообщества?!
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Eden Hazard
неа месте британцев бы пацифику накалякал повсюду, проблема была б решена, ни тем, ни тем, строго за мир.
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voka25
Евреи ну очень хотят, чтобы в Англии начались беспорядки.
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.ru
Совет депутатов британских евреев был основан в 1760 году...
в Британии даже совдепия и монархия мирно сосуществуют... столетиями
а всё потому что они никогда не кричали... Вся власть советам
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западный империализм, он же фашизм совсем берега попутал...безнаказанность годами породила вот это...
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MstAndreev
Подождем, что скажет совет депутатов британских палестинцев. Он же есть, да?)
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Древний спартач
Члены Реввоенсовета британских боевых евреев . Как там раньше говорили ? В мире нет бойца сильней , чем напуганный еврей .
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Ответ Max Zhomkov
спортс, успокойся уже. Уже все поняли что убивают обоюдно, хватит накидывать
однобокая позиции со стороны евреев и осуждение что их фашизм открыто не поддерживают начинает капитально раздражать...тем более бриты боятся потерять влиятельных спонсоров с ближнего востока...
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Groznyi2024
Тысячи палестинцев были убиты, изнасилованы и похищены
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Dizzod
Ответ bear7904
А палестинцев они посчитали? Или не кошерно?
а сколько их погибло 6 октября?
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OldCityFan
Ответ bear7904
А палестинцев они посчитали? Или не кошерно?
«Богоизбранный» народ не понимает, что для всего мира нет разницы между мирными гражданами Палестины и Израиля
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Ronaldinho Gaúcho
Смерть ужасна в любом проявлении…
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Алимжан Мендигалиев
Ответ Lordk
Израиль 50 лет предлагает жить мирно. Арабские его соседи "НЕЕЕТ, надо убить всех! И нам нужны все земли!"
Так уж прям предлагали жить мирно что аж за 50 лет присвоили 70% палестинской земли? Посмотрел бы я на тебя будь ты на их месте!
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Алимжан Мендигалиев
Ответ Lordk
Это те высоты которые захватил Израиль, после того как на него напали?
А что на счёт войны за Синайский полуостров!?
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Demyan Grachev
Ответ Дмитрий Иванов
Иди почитай что такое право! И почитай что такое ООН и что произошло в 1948 году.
камикадзе дед,это ты?
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