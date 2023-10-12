«Если бы не «Письмо четырнадцати», Россия могла бы претендовать на тройку ЧМ-1994. Многие игроки не понимали, почему едут те, кто недавно подписывался». Радченко о конфликте в сборной

Дмитрий Радченко считает, что «Письмо четырнадцати» помешало России на ЧМ-1994.

«Письмо четырнадцати» – открытое письмо игроков сборной России, написанное 17 ноября 1993 года, в котором группа футболистов среди прочего призвала назначить Анатолия Бышовца тренером сборной вместо Павла Садырина.

Письмо подписали Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.

Письмо вызвало конфликт между игроками, тренерами и руководством сборной. На ЧМ-1994 в итоге не поехали Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Андрей Канчельскис, а также Андрей Иванов, которого больше в сборную не приглашали, несмотря на отзыв подписи. На том турнире россияне не прошли первый раунд.

«В отношении письма у меня всегда была твердая позиция – я сразу сказал: «Подписывать не буду». Поэтому ребята меня не уговаривали.

История с «Письмом четырнадцати» подорвала состояние команды. Плодотворной подготовки к чемпионату мира у нас не было – больше разговаривали о конфликте.

Многие игроки не понимали, почему на чемпионат мира едут те, кто совсем недавно подписывался под письмом. Да они и сами чувствовали, что поступили неправильно – сначала были жестко против поездки с Садыриным, а потом поменяли решение.

Атмосфера в коллективе была нарушена: в воздухе было напряжение, не было единения. Сборная была не в том состоянии, в котором должна быть команда, едущая на чемпионат мира.

Несмотря на все скандалы, сыграть на ЧМ и забить гол оставалось моей мечтой. Я был сконцентрирован именно на этом. Этот турнир мог стать моим звездным часом – я был в оптимальной форме.

Да, если бы не «Письмо четырнадцати», вся сборная выступила бы успешно, могли бы претендовать на тройку. Но лично моя мечта все равно сбылась – я ведь в итоге забил гол», – сказал бывший форвард «Зенита» и «Спартака».

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