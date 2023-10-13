Винисиус о расизме: «Он был во всех выездных матчах прошлого сезона. Я обращался в Ла Лигу – не послушали. Услышали лишь тогда, когда об Испании заговорил весь мир»

Винисиус Жуниор рассказал, что Ла Лига не реагировала на его жалобы на расизм.

– То, что произошло в матче с «Валенсией», было в 35-м туре, но и во всех выездных матчах до этого были эпизоды расизма. И с этим ничего не сделали. Я обращался в Ла Лигу с просьбой повлиять на ситуацию – меня не послушали.

Там услышали меня лишь тогда, когда об заговорил весь мир. Это заставило их отреагировать.

Я понимаю, что не изменю историю, не сделаю Испанию страной без расизма – или весь мир. Но я знаю, что могу кое-что изменить, чтобы те, кто приедет сюда в ближайшие годы, не проходили через подобное, чтобы дети могли не переживать в будущем. Сделаю ради них все, что в моих силах.

– Получили ли вы какую-либо помощь от таких организаций, как , ?

– Все шлют сообщения, когда что-то происходит, но перестают с тобой общаться, когда все уже позади. Но я получил поддержку! От клуба, от игроков, особенно тех, кто прошел через нечто подобное. Только так все и получится – если игроки будут держаться вместе.

Мы должны продолжать бороться, и борьба эта будет долгой. Вечной! Все это не закончится в один момент, а я не перестану сражаться, – сказал вингер « ».

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