Винисиус о расизме: «Он был во всех выездных матчах прошлого сезона. Я обращался в Ла Лигу – не послушали. Услышали лишь тогда, когда об Испании заговорил весь мир»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига УЕФА ФИФА Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, что Ла Лига не реагировала на его жалобы на расизм.

– То, что произошло в матче с «Валенсией», было в 35-м туре, но и во всех выездных матчах до этого были эпизоды расизма. И с этим ничего не сделали. Я обращался в Ла Лигу с просьбой повлиять на ситуацию – меня не послушали.

Там услышали меня лишь тогда, когда об Испании заговорил весь мир. Это заставило их отреагировать.

Я понимаю, что не изменю историю, не сделаю Испанию страной без расизма – или весь мир. Но я знаю, что могу кое-что изменить, чтобы те, кто приедет сюда в ближайшие годы, не проходили через подобное, чтобы дети могли не переживать в будущем. Сделаю ради них все, что в моих силах.

– Получили ли вы какую-либо помощь от таких организаций, как УЕФА, ФИФА?

– Все шлют сообщения, когда что-то происходит, но перестают с тобой общаться, когда все уже позади. Но я получил поддержку! От клуба, от игроков, особенно тех, кто прошел через нечто подобное. Только так все и получится – если игроки будут держаться вместе.

Мы должны продолжать бороться, и борьба эта будет долгой. Вечной! Все это не закончится в один момент, а я не перестану сражаться, – сказал вингер «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Чесслово, как он надоел
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6tspey7tb5
На памяти нет ни одного чернокожего игрока в ЛА лиге кто говорил про расизм на всех матчах. И правда диву даёшь какой Вини велик, что он даже отличается своей чернотой настолько что только в его адрес расистские высказывания
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corazón blanco
Только казалось, что Винисиус в начале этого сезона стал более взвешенным и рассудительным, сконцентрировался на футболе. Стало гораздо меньше апелляций к арбитру, не поддается на провокации и сам не провоцирует соперников и тут снова прорвало со своим расизмом.
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igls54
Если быть провокатором, вроде Вини, то расистом станет даже коренной житель Африки
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tyler_durden@bk.ru
что этот нига себе позволяет?! (с)
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jordy
Таких нытиков ещё поискать.
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Alex Moorag
Недавно один болела с аватаркой мадрида на полных щах интересовался почему этот уголек считается редиской 😂
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Антон Фалафель
У него реально цель, провоцировать и потом ныть, типа я же говорил, кругом расисты!
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Mata
Ответ 6tspey7tb5
На памяти нет ни одного чернокожего игрока в ЛА лиге кто говорил про расизм на всех матчах. И правда диву даёшь какой Вини велик, что он даже отличается своей чернотой настолько что только в его адрес расистские высказывания
Он в суде заявил, что расизм был только на «Месталье». Сразу видно - честный парень
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Cat Behemoth
он не понял.... (с)
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Женя Дерунов
очень много темнокожих играет в Ла лиге, а расизм только в сторону винисиуса...какой избирательный расизм однако. А когда черный называет черного черным это расизм или это другое?
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depressrain
Со своей одной пластинкой уже чем-то напоминает Мостового
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игрочишка всея руси
Не провоцируй не будет расизм
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Семён Жуйло
Занимался бы он футболом. Пока у него еще это хорошо получается. А то растратит силы на то, чтобы себя обелить.
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Ответ Женя Дерунов
очень много темнокожих играет в Ла лиге, а расизм только в сторону винисиуса...какой избирательный расизм однако. А когда черный называет черного черным это расизм или это другое?
Ну Мане обвинял в расизме Сане :)
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