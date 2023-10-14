Тедеско о выходе Бельгии на Евро-2024: «Очень горд за нашу молодежь. У меня большие планы на этих футболистов»

Доменико Тедеско оценил выход сборной Бельгии в финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер бельгийцев высказался после победы над Австрией (3:2).

«Очень горд за нашу молодежь. Некоторые играли за сборную впервые. У меня большие планы на этих футболистов.

Этот успех очень важен для всей . Сегодня было нелегко», – сказал .

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