Тедеско о выходе Бельгии на Евро-2024: «Очень горд за нашу молодежь. У меня большие планы на этих футболистов»

Теги Сборная Бельгии по футболу квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Доменико Тедеско оценил выход сборной Бельгии в финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер бельгийцев высказался после победы над Австрией (3:2).

«Очень горд за нашу молодежь. Некоторые играли за сборную впервые. У меня большие планы на этих футболистов.

Этот успех очень важен для всей Бельгии. Сегодня было нелегко», – сказал Тедеско.

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1 комментарий

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Алексей Ненахов
Золотое поколение так и ничего не выиграло , к сожалению …
Теперь дело за молодежью
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