Гол Бруну признан в АПЛ лучшим за месяц в 3-й раз – это повторение рекорда лиги. Хавбек «МЮ» с лета забил «Бернли»

Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в АПЛ в сентябре.

В 6-м туре полузащитник принес « » победу над « » (1:0), с лета пробив после заброса защитника .

Португалец выиграл приз в 3-й раз и тем самым повторил рекорд лиги, принадлежащий . Впервые гол был признан лучшим за месяц в июне 2020 года, затем – в феврале 2021-го.

Следует отметить, что победитель в этой категории выбирается с 2016 года.

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