Гол Бруну признан в АПЛ лучшим за месяц в 3-й раз – это повторение рекорда лиги. Хавбек «МЮ» с лета забил «Бернли»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Джонни Эванс Бернли Лутон рекорды Эндрос Таунсенд Бруну Фернандеш Футбол

Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в АПЛ в сентябре.

В 6-м туре полузащитник принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» (1:0), с лета пробив после заброса защитника Джонни Эванса.

Португалец выиграл приз в 3-й раз и тем самым повторил рекорд лиги, принадлежащий Эндросу Таунсенду. Впервые гол Бруну был признан лучшим за месяц в июне 2020 года, затем – в феврале 2021-го.

Следует отметить, что победитель в этой категории выбирается с 2016 года.

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6 комментариев

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marchellinos
Почему к новости нет видео? Или хоть фото?
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Aleksey Dolmatov
Ответ marchellinos
Почему к новости нет видео? Или хоть фото?
Помните гол Ван Перси астон вилле с паса Руни? Вот то же самое)
+5
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Любезный Коссутий
Александр, гифки не хватает 🤷‍♂️
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Under
Ответ marchellinos
Почему к новости нет видео? Или хоть фото?
прав нет, очевидно же
ссылка на источник есть, там бесплатная регистрация
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Mega• Battman
подождите. этот тот Джонс у которого лицо МЕМом стал??
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Алекс Мелкумян
Ответ Under
прав нет, очевидно же ссылка на источник есть, там бесплатная регистрация
просто странно, сам гол вроде в свободном доступе в интернете, почему спорцу нельзя использовать видео с оф канала АПЛ в ютубе
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