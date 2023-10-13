Гол Бруну признан в АПЛ лучшим за месяц в 3-й раз – это повторение рекорда лиги. Хавбек «МЮ» с лета забил «Бернли»
Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в АПЛ в сентябре.
В 6-м туре полузащитник принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» (1:0), с лета пробив после заброса защитника Джонни Эванса.
Португалец выиграл приз в 3-й раз и тем самым повторил рекорд лиги, принадлежащий Эндросу Таунсенду. Впервые гол Бруну был признан лучшим за месяц в июне 2020 года, затем – в феврале 2021-го.
Следует отметить, что победитель в этой категории выбирается с 2016 года.
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