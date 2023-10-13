Кантона выпустит дебютный мини-альбом. На нем будут «чванливая рок-композиция» и «психоделический трип-хоп»

Экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона выпустит дебютный музыкальный альбом.

Бывший французский футболист объявил о скором выходе дебютного мини-альбома I’ll Make My Own Heaven («Я создам свой собственный рай»). EP выйдет 20 октября и будет включать в себя песни на английском и французском языках.

Среди прочих на мини-альбоме будут песни Tu Me Diras, которую в пресс-релизе описывают как «чванливую рок-композицию», и Je Veux – «психоделический трип-хоп».

В конце октября Кантона отправится в пятидневный тур с новой музыкой, в рамках которого посетит Манчестер, Лондон и Дублин.

«Я начну с , потому что этот город так сильно запомнился мне – из-за футбола, конечно, но и из-за общей атмосферы», – отметил бывший форвард сборной Франции, по завершении карьеры также снимавшийся в кино.

Эрик Кантона: «Страны Европы настроены все более националистически. Иммигрантов всегда винят в плохие времена. После этого – мировая война»

Кантона о Зале славы АПЛ: «Все остальные – великие, а я исключительный! Удивился бы, если бы меня не выбрали»

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