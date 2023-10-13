«С Дзюбой тяжелее бороться, чем с Абубакаром». Защитник «Крыльев» Солдатенков о матче с Камеруном

Теги Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Венсан Абубакар Чемпионат.com Александр Солдатенков Футбол

Защитник сборной России считает, что Дзюба в борьбе сильнее, чем Абубакар.

Александр Солдатенков поделился впечатлениями от товарищеского матча с Камеруном (1:0).

– Абубакар – самый тяжелый соперник в твоей карьере?

– Наверное, с Дзюбой потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеется). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист — крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело.

– Что знаешь о сборной Кении?

– Пока ничего. Наверное, уже завтра будет теория. Тренер расскажет, что и как, – высказался игрок «Крыльев Советов».

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6 комментариев

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Roman
Ответ Крыс Пол
Это тот знаменитый Абубакар, который считал себя лучше Салаха. Теперь о него ноги Солдатенков вытирает)
Кто знает, может Солдатенков великий и об Салаха бы ноги вытер
+7
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Крыс Пол
Это тот знаменитый Абубакар, который считал себя лучше Салаха. Теперь о него ноги Солдатенков вытирает)
+2
-1
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BEGEMOT22
Сравнил тоже, нашего непревзойденного Дзюбиньё и какого то Абубакара
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Орлов
Абубабакар, как и вся сборная Камеруна, был с похмелья. А наши так радуются, так радуются)
Ну да, Андронов-то фигни не скажет, ни разу в жизни не брехал, конечно. И его реакция всегда однозначна:
Проиграли/играли плохо: говорить "Вот, это наш уровень"
Выиграли/играли нормально: искать оправдания и обесценивать.
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