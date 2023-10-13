«С Дзюбой тяжелее бороться, чем с Абубакаром». Защитник «Крыльев» Солдатенков о матче с Камеруном

Защитник сборной России считает, что Дзюба в борьбе сильнее, чем Абубакар.

поделился впечатлениями от товарищеского матча с (1:0).

– Абубакар – самый тяжелый соперник в твоей карьере?

– Наверное, с потяжелее бороться, чем с Абубакаром (смеется). С Абубакаром было полегче. Он очень хороший футболист — крепкий и хорошо стоит на поле. С ним было тяжело.

– Что знаешь о сборной Кении?

– Пока ничего. Наверное, уже завтра будет теория. Тренер расскажет, что и как, – высказался игрок « ».

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