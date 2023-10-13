«Проведель был бы кандидатом на пост первого номера сборной России». Кафанов о вратаре «Лацио»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Иван Проведель Футбол

Иван Проведель был бы кандидатом на пост основного вратаря сборной России.

Такое мнение о голкипере «Лацио» с русскими корнями выразил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

– Хотели бы прояснить ситуацию с Иваном Проведелем. Если бы у него был российский паспорт, как бы к нему обращались в случае вызова в сборную?

– Если бы Проведель приехал, то был бы одним из кандидатов в сборную, таким же, как и все остальные.

Не имеет значения, где Проведель играет, какая у него национальность, РПЛ или Серия А – нет ни одной мысли, чтобы разделять его по каким-либо категориям.

– Все наши вызванные вратари из РПЛ, а Иван – один из лучших в Серии А. Мог бы он стать первым номером сборной России?

– Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды, – сказал Кафанов

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15 комментариев

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Антон Фалафель
"Ваня". Они с Кафановым вместе бухают и кореша? Ну а если серьёзно, Кафанову бы немного мозги включить, не заниматься хернёй и не спекулировать на тему, которой и быть не может.
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Doubler
Да я думаю, и Куртуа бы мог быть первым номером в сборной России, но есть нюанс
+18
-2
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Артем Русанов
Кафанов явно заигрался на своей должности, пора на землю спускаться
+7
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justbored
Во у деда краш.
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ARIGAMI ARIGAMI
А Проведель вообще знает, что его хотят вызвать в сборную России?
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Инженер Управляющий
Лодыгин и Крицюк уже побывали
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Серега Антонов
Такое ощущение, что даже А. А. Кавазашвили более адекватен(подлечили в ПНД) чем дед Виталий.
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Усатый КозлоБык ©
Кафаня бухой в зюзю?
Зачем тут клоун набрасывает ????
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Unai2019
Ответ Doubler
Да я думаю, и Куртуа бы мог быть первым номером в сборной России, но есть нюанс
"Одним из кандидатов", вообще-то
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Иван Иванов
А ещё, бабушка была бы дедушкой, если у неё был Проведель)
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Doubler
Ответ Unai2019
"Одним из кандидатов", вообще-то
Ну да, тут у Сафонова ещё надо постараться место отобрать
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Savardus
Я так люблю тебя Я Так хочу тебя Как воздух и вода Ты в сборной нужен мне всегда Поверь моим словам! Я все тебе отдам Как воздух и вода Ты в сборной нужен мне всегдааааааа Кафанов о Проведеле
Минусы за что?
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Savardus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Да кто бы знал
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