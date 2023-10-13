«Проведель был бы кандидатом на пост первого номера сборной России». Кафанов о вратаре «Лацио»

Иван Проведель был бы кандидатом на пост основного вратаря сборной России.

Такое мнение о голкипере «Лацио» с русскими корнями выразил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

– Хотели бы прояснить ситуацию с . Если бы у него был российский паспорт, как бы к нему обращались в случае вызова в сборную?

– Если бы Проведель приехал, то был бы одним из кандидатов в сборную, таким же, как и все остальные.

Не имеет значения, где Проведель играет, какая у него национальность, РПЛ или Серия А – нет ни одной мысли, чтобы разделять его по каким-либо категориям.

– Все наши вызванные вратари из , а Иван – один из лучших в Серии А. Мог бы он стать первым номером сборной России?

– Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды, – сказал Кафанов

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