«Эстонцев много в сборной развелось». Харин о словах Карпина после дебюта хавбека за Россию

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Валерий Карпин Евгений Харин ахахаха Футбол

Евгений Харин рассказал о штуке Валерия Карпина про эстонцев в сборной России.

28-летний полузащитник «Ахмата», родившийся в Эстонии, дебютировал за российскую сборную в товарищеской игре против Камеруна (1:0).

– Вы представляли когда-нибудь, что можете сыграть за сборную России, каким будет этот матч?

– В голове не прокручивал, как это может быть. Но когда перешел в «Ахмат» пять лет назад, появились мысли, что можно дорасти до сборной.

– Как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию, в которой оказалась сборная?

– Как и большинство людей. Главное – чтобы сборная собиралась и проводила товарищеские матчи с такими соперниками. А дальше… Надеюсь на лучшее.

– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?

– У меня никогда не было эстонского паспорта (в Эстонии, помимо эстонского паспорта, есть и паспорта неграждан – тех, кто не имеет гражданства других стран – Sports.ru).

– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?

– Два часа езды, 200 километров.

– То есть по Эстонским меркам – далеко.

– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.

– Как часто бываете на родине?

– Давненько не был. Но планирую в отпуск зимой поехать – к родителям.

– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?

– Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все, – сказал Харин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Михаил1970
Ну, и? - ответил Харин.
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Архитектор Мендисабаль
Соседи... Нарва под боком Ивангорода, Маарду - практически пригород Таллина. По российским меркам, - как Псков и Екатеринбург...
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Vovker
Ответ Ренат Довлятчин
вероятно речь о тн негражданах. в эстонском простонародье - серый паспорт. то есть он как бы гражданин эстонии, но не совсем) много ограничений - нет избирательного права, например, ещё что-то, сейчас не вспомню уже
какая же эта Европа демократичная и цивилизованная, никакой сегрегации не устраивает, никого не дискриминирует...
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Dmitry Orlov
>У меня никогда не было эстонского паспорта

Вот оно как. А чего ж тогда всё это время на всех спортивных сайтах его помечали как гражданина Эстонии?
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okkervil
Ответ Dmitry Orlov
>У меня никогда не было эстонского паспорта Вот оно как. А чего ж тогда всё это время на всех спортивных сайтах его помечали как гражданина Эстонии?
Уровень тех, кто помечал...
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Ренат Довлятчин
Ответ Dmitry Orlov
>У меня никогда не было эстонского паспорта Вот оно как. А чего ж тогда всё это время на всех спортивных сайтах его помечали как гражданина Эстонии?
вероятно речь о тн негражданах. в эстонском простонародье - серый паспорт. то есть он как бы гражданин эстонии, но не совсем) много ограничений - нет избирательного права, например, ещё что-то, сейчас не вспомню уже
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Грин Писец
смешная штуковина))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
>У меня никогда не было эстонского паспорта Вот оно как. А чего ж тогда всё это время на всех спортивных сайтах его помечали как гражданина Эстонии?
Не на всех, я только на спортсе видел
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Dmitry Orlov
Ответ Фёдор Кузнецов
Не на всех, я только на спортсе видел
А чемпионат? А трансфермаркт? Сейчас, понятное дело, исправили уже.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
А чемпионат? А трансфермаркт? Сейчас, понятное дело, исправили уже.
заходил на тм за пару дней до вызова, Харин был отмечен россиянином, Чемпионат вроде тоже поменял до игры, спортс же до сих пор не поменял
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Timur Sagitov
Ответ Ренат Довлятчин
вероятно речь о тн негражданах. в эстонском простонародье - серый паспорт. то есть он как бы гражданин эстонии, но не совсем) много ограничений - нет избирательного права, например, ещё что-то, сейчас не вспомню уже
Не совсем так. Паспорт негражданина выдаётся Эстонией, но его обладатель попадет под действия Закона об иностранцах. Голосовать можно на муниципальных выборах (это право у всех постоянных жителей), в Европарламент выбирают также граждание Евросоюза, а право голоса на парламентских выборах только у граждан Эстонской Республики.
Ограничений не так много. Понятное дело, не призывают в армию, что нельзя баллотироваться и занимать ряд позиций на госслужбе. Основные права, естественно, обеспечены - медицина, образование итд.
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