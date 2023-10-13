«Эстонцев много в сборной развелось». Харин о словах Карпина после дебюта хавбека за Россию

Евгений Харин рассказал о штуке Валерия Карпина про эстонцев в сборной России.

28-летний полузащитник « », родившийся в Эстонии, дебютировал за российскую сборную в товарищеской игре против Камеруна (1:0).

– Вы представляли когда-нибудь, что можете сыграть за сборную России, каким будет этот матч?

– В голове не прокручивал, как это может быть. Но когда перешел в «Ахмат» пять лет назад, появились мысли, что можно дорасти до сборной.

– Как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию, в которой оказалась сборная?

– Как и большинство людей. Главное – чтобы сборная собиралась и проводила товарищеские матчи с такими соперниками. А дальше… Надеюсь на лучшее.

– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?

– У меня никогда не было эстонского паспорта (в Эстонии, помимо эстонского паспорта, есть и паспорта неграждан – тех, кто не имеет гражданства других стран – Sports.ru).

– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?

– Два часа езды, 200 километров.

– То есть по Эстонским меркам – далеко.

– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.

– Как часто бываете на родине?

– Давненько не был. Но планирую в отпуск зимой поехать – к родителям.

– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?

– Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все, – сказал .

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