«Эстонцев много в сборной развелось». Харин о словах Карпина после дебюта хавбека за Россию
Евгений Харин рассказал о штуке Валерия Карпина про эстонцев в сборной России.
28-летний полузащитник «Ахмата», родившийся в Эстонии, дебютировал за российскую сборную в товарищеской игре против Камеруна (1:0).
– Вы представляли когда-нибудь, что можете сыграть за сборную России, каким будет этот матч?
– В голове не прокручивал, как это может быть. Но когда перешел в «Ахмат» пять лет назад, появились мысли, что можно дорасти до сборной.
– Как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию, в которой оказалась сборная?
– Как и большинство людей. Главное – чтобы сборная собиралась и проводила товарищеские матчи с такими соперниками. А дальше… Надеюсь на лучшее.
– Вы родились в Эстонии, там начинали играть. Была ли у вас возможность выступать за эстонскую сборную?
– У меня никогда не было эстонского паспорта (в Эстонии, помимо эстонского паспорта, есть и паспорта неграждан – тех, кто не имеет гражданства других стран – Sports.ru).
– Вы родом из города Маарду. Это далеко от Нарвы, где родился Валерий Карпин?
– Два часа езды, 200 километров.
– То есть по Эстонским меркам – далеко.
– Да. Но при этом можно сказать, что, как и Нарва, это русскоязычный город.
– Как часто бываете на родине?
– Давненько не был. Но планирую в отпуск зимой поехать – к родителям.
– Что Валерий Карпин сказал после матча с Камеруном?
– Поздравил с дебютом и сказал: «Эстонцев много в сборной развелось». Вот и все, – сказал Харин.
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Вот оно как. А чего ж тогда всё это время на всех спортивных сайтах его помечали как гражданина Эстонии?
Ограничений не так много. Понятное дело, не призывают в армию, что нельзя баллотироваться и занимать ряд позиций на госслужбе. Основные права, естественно, обеспечены - медицина, образование итд.