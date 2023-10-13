Андрей Канчельскис: «Россия спокойно отобралась бы на Евро-2024, если бы не отстранение. И боролась бы за выход из группы»
Андрей Канчельскис уверен, что сборная России вышла бы на Евро-2024.
«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.
Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.
Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
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«Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.
РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».
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