Андрей Канчельскис: «Россия спокойно отобралась бы на Евро-2024, если бы не отстранение. И боролась бы за выход из группы»

Андрей Канчельскис уверен, что сборная России вышла бы на Евро-2024.

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.

Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.

Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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