Андрей Канчельскис: «Россия спокойно отобралась бы на Евро-2024, если бы не отстранение. И боролась бы за выход из группы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Андрей Канчельскис уверен, что сборная России вышла бы на Евро-2024.

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.

Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.

Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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17 комментариев

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romanisti89
с утра пятницы начал квасить
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Valeriy Komarow
Уж мечтать так мечтать, не только бы отобрались, а еще и спокойно бы его выиграли )
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Vićtor Diaź
Ответ romanisti89
с утра пятницы начал квасить
Он не просыхал
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Дмитрий9779
Биполярочка:

«Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.

РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».
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Злобный Конь
Напоминает разговоры спартаковцев о чемпионстве в РПЛ после одной-двух побед подряд.
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avcgloronalduMU
если бы, да ка бы, только вот пролетали не раз и из группы не выходили давно
чушь несут по всем направлениям
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Денис Давыдов
Ответ Valeriy Komarow
Уж мечтать так мечтать, не только бы отобрались, а еще и спокойно бы его выиграли )
Вообще классное было бы лето. Зенит - победитель ЛЧ, ЦСКА взял Лигу Европы, Ростов - фэЛигу Конференций, ну а сборная порвала бы всех на Евро, да
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Кирилл.С-Пб
Во даёт, видать матч под большой стакан смотрел )
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igls54
Более того, в финале обыграли бы Буркина-Фасо
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damondiamond
за выход из группы чего?
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svas17
Она бы стала чемпионом Европы для начала, а потом стала бы чемпионом мира. Сто процентов, даже двести.
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BaldFraud
Когда-то Хави говорил, что ЧЕ сложнее выиграть, чем ЧМ. И действительно, по средним показателям на ЧЕ команды были сильнее. Сейчас, с расширением, уже не так, но я думаю на ЧМ может повезти и попадутся какие-нибудь Саудиты образца 18-го года или Катар 22-го.
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Michael Scott
Ответ Заяцволк
Можете как-то аргументированно обосновать, в чём он не прав ? С 2012 по 2020 сборная России отбиралась на все Евро и ЧМ, ну и в целом обозначала борьбу за выход из группы. Почему сейчас, если бы не было отстранения, должно было быть по-другому ? Вчера даже с отстранением обыграли сборную уровня ЧМ, очевидно и выход на Евро тоже был бы по силам. Я уже сколько раз рассказывал, наши бунтующие могут только красивые популистские слова писать, которые они никак не могут подкрепить какими-то взрослыми адекватными аргументами. Надеюсь хотя бы тут заплюсившие этот коммент ответят хоть что-то аргументированное. Ну либо как обычно просто минуса поставят, не имея никаких обоснований, кроме собственных иллюзий )
Отвечаю аргументированно, взросло и адекватно.

– Заяц!
– Волк!
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Оригинальный Ник
Ответ Valeriy Komarow
Уж мечтать так мечтать, не только бы отобрались, а еще и спокойно бы его выиграли )
А что, не отобрались бы? На евро 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 отбирались, а на этот не отобрались бы, с чего это?
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Simplicissimus
Ответ Дмитрий9779
Биполярочка: «Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются. РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».
ну так бухать столько, странно, что еще не объявил себя императором РПЛ и не вышел ночью в трусах во двор чеканить мусорным пакетом
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