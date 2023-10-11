Нигматуллин о Проведеле: «Он не пройдет конкуренцию в сборной России, куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? В сборной Италии больше шансов»

Теги Локомотив Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Урал Краснодар Илья Помазун Илья Лантратов Иван Проведель Матвей Сафонов Футбол

Руслан Нигматуллин думает, что Иван Проведель не выиграл бы конкуренцию в России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболист отказался от вызова в национальную команду и «не хочет общаться ни с кем из России». Агент голкипера «Лацио» опроверг это.

«Иван четко понимает, что он не пройдет конкуренцию в сборной России. У нас очень серьезная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвертым вратарем сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.

Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал экс-вратарь сборной России.

На октябрьский сбор сборной главный тренер Валерий Карпин вызвал трех вратарей: Матвея Сафонова, Илью Лантратова и Илью Помазуна.

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26 комментариев

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Overkiller
Повезло Доннаруме что Помазун не итальянец, так бы банку полировал в сборной...
+30
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ASH11
То ли дело, Руслан в ранге лучшего вратаря страны приезжал в Италию, чтобы посидеть на скамейке аутсайдера Серии А.
+30
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Ебздрогыч
Проведель играет в крутом чемпионате, в крутой команде, которая играет в ЛЧ. А наши варятся в собственном первенстве водокачки. Что тут еще обсуждать?
+21
-3
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Manning89
Тиесто не выиграет конкуренцию у DJ Русик Нигма на участие в предматчевом разогреве в Черкизово. Проще конкурировать с Ван Бюреном и Мартином Гарриксом.
+10
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Стахович
Ахах
+9
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НеПотерплю!
Это говорит тот, кто об....ся в Вероне?
+6
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goleodor
Можно сколь угодно стебаться на эту тему, но вратарская школа у нас всегда на высоком уровне.
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Марат Люсьеныч
куда уж лучшему вратарю прошлого сезона Серии А до величайшего Лантратова или Сафонова)
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Ко-ко-джамбо
зачем ему сборная россии, с иранами товарки катать?
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Demedieu
Нигматуллин со своим диджейством совсем оторвался от реальности, что попало несет
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Bartez1986
да, именно из-за этого не едет. других причин то нет
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Назар Игорь
По мнению Нигматуллина Проведель сильнее Доннаруммы и Мерета? Ну-ну...
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ygcn5c2ty9
я хочу жить в той вселенной где Помазун пару лет назад гонял бы трио Кьелинни-Бонуччи-Бардзальи
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charly_54
Ну да! Где лантратов и где доннарума?
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Ихарь Окенфэйлов
Ты чего, Руслан? В Думу что ли собрался? Так туда уже очередь. Тарасов вон сколько лет старается, и то до сих пор не взяли.
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Антон Фалафель
Когда диджей не забыл выпить таблетки.
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Kahn01
Слишком толстый троллинг.
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Magico!
Ответ Manning89
Тиесто не выиграет конкуренцию у DJ Русик Нигма на участие в предматчевом разогреве в Черкизово. Проще конкурировать с Ван Бюреном и Мартином Гарриксом.
а как же Дэвид Гетта?
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Сергей Орлов
Ответ goleodor
Можно сколь угодно стебаться на эту тему, но вратарская школа у нас всегда на высоком уровне.
Да чушь это несусветная, очень слабые вратари в России.
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Aleksei1975
Ответ goleodor
Можно сколь угодно стебаться на эту тему, но вратарская школа у нас всегда на высоком уровне.
Не придумывайте то чего уже давно нет. Современная вратарская школа РФ по серьёзным международным мерка весьма посредственная.

Уже много лет существует награда "Лучший вратарь мира по версии МФФИИС" (англ. IFFHS World’s Best Goalkeeper) — ежегодная награда, присуждаемая лучшему вратарю года в мире.
Награда была впервые вручена в 1987 году по результатам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики (МФФИИС). С 1996 года победитель стал определяться по результатам голосования среди членов МФФИИС, а также экспертов из 89 стран на шести континентах.
Из советских вратарей обладателем этой награды становился Ринат Дасаев в 1988 г.
Лев Яшин был признан лучшим голкипером 20 века в мире и лучшим голкипером 20 века в Европе (это были два разных рейтинга).
Но это было в далёкие времена.
А какие же результаты в 21 веке.
1) Нигматуллин (10 место - 2001 г.)
2) Овчинников (14-15 место - 2003 г.)
3) Акинфеев:
(12 место - 2005 г.),
(18-20 место - 2006 г.)
(5 место - 2008 г.)
(8 место - 2009 г.)
(15 место - 2010 г.)
4) Малафеев (15-16 место - 2008 г.).

И это лучшие показатели вратарей РФ!!!
Как вы видите только Акинфеев в первом десятилетии 21 века стабильно фигурировал в этом рейтинге.
Но и он лишь раз вошёл в первую пятёрку лучших вратарей.
Этого явно недостаточно для того, чтобы считаться одним из лучших голкиперов мира.
Для вашего сравнения.
Показатели лучших вратарей (количество раз когда занимали места - 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е):
Джанлуиджи Буффон - 5, 6, 3, 2, 2.
Мануэль Нойер - 5, 3, 0, 3, 0.
Икер Касильяс - 5, 2, 1, 2, 1.

Так по меркам чего вратарская школа РФ на высоком уровне например сейчас и в последние 22 года?
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Магомед Саид Амирханов
Ну и ну!
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Иван Иванов
Видимо в Россию захотел вернуться. Подстилку стелит
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Sinister Kid
Куда смотрели скауты МЮ, надо было брать Помазуна, а не Онану.
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