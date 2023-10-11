Нигматуллин о Проведеле: «Он не пройдет конкуренцию в сборной России, куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? В сборной Италии больше шансов»
Руслан Нигматуллин думает, что Иван Проведель не выиграл бы конкуренцию в России.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболист отказался от вызова в национальную команду и «не хочет общаться ни с кем из России». Агент голкипера «Лацио» опроверг это.
«Иван четко понимает, что он не пройдет конкуренцию в сборной России. У нас очень серьезная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвертым вратарем сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.
Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал экс-вратарь сборной России.
На октябрьский сбор сборной главный тренер Валерий Карпин вызвал трех вратарей: Матвея Сафонова, Илью Лантратова и Илью Помазуна.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Уже много лет существует награда "Лучший вратарь мира по версии МФФИИС" (англ. IFFHS World’s Best Goalkeeper) — ежегодная награда, присуждаемая лучшему вратарю года в мире.
Награда была впервые вручена в 1987 году по результатам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики (МФФИИС). С 1996 года победитель стал определяться по результатам голосования среди членов МФФИИС, а также экспертов из 89 стран на шести континентах.
Из советских вратарей обладателем этой награды становился Ринат Дасаев в 1988 г.
Лев Яшин был признан лучшим голкипером 20 века в мире и лучшим голкипером 20 века в Европе (это были два разных рейтинга).
Но это было в далёкие времена.
А какие же результаты в 21 веке.
1) Нигматуллин (10 место - 2001 г.)
2) Овчинников (14-15 место - 2003 г.)
3) Акинфеев:
(12 место - 2005 г.),
(18-20 место - 2006 г.)
(5 место - 2008 г.)
(8 место - 2009 г.)
(15 место - 2010 г.)
4) Малафеев (15-16 место - 2008 г.).
И это лучшие показатели вратарей РФ!!!
Как вы видите только Акинфеев в первом десятилетии 21 века стабильно фигурировал в этом рейтинге.
Но и он лишь раз вошёл в первую пятёрку лучших вратарей.
Этого явно недостаточно для того, чтобы считаться одним из лучших голкиперов мира.
Для вашего сравнения.
Показатели лучших вратарей (количество раз когда занимали места - 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е):
Джанлуиджи Буффон - 5, 6, 3, 2, 2.
Мануэль Нойер - 5, 3, 0, 3, 0.
Икер Касильяс - 5, 2, 1, 2, 1.
Так по меркам чего вратарская школа РФ на высоком уровне например сейчас и в последние 22 года?