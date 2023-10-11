Нигматуллин о Проведеле: «Он не пройдет конкуренцию в сборной России, куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? В сборной Италии больше шансов»

Руслан Нигматуллин думает, что Иван Проведель не выиграл бы конкуренцию в России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболист отказался от вызова в национальную команду и «не хочет общаться ни с кем из России». Агент голкипера «Лацио» опроверг это.

«Иван четко понимает, что он не пройдет конкуренцию в сборной России. У нас очень серьезная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвертым вратарем сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.

Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал экс-вратарь сборной России.

На октябрьский сбор сборной главный тренер Валерий Карпин вызвал трех вратарей: Матвея Сафонова, Илью Лантратова и Илью Помазуна.

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