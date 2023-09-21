Вратарь «Лацио» Проведель, забивший «Атлетико», не планирует получать паспорт РФ. Из сборной России и РПЛ интереса не было

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Иван Проведель агенты натурализация Р-Спорт Футбол

Вратарь «Лацио» Иван Проведель не планирует получать паспорт РФ.

29-летний голкипер забил гол головой на 95-й минуте и сравнял счет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста – русская, его дед дружил с Львом Яшиным. В сентябре 2022 года вратарь впервые получил вызов в сборную Италии, но не играл за нее.

«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов РПЛ, то нам никто не звонил», – сказал Джанни Рава, агент Проведеля.

«Я наполовину русский, наполовину – итальянец». Кто такой вратарь Иван Проведель, забивший «Атлетико» на 90+5

🔥 Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?!

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37 комментариев

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Акира_1
Типа после этого гола ему должны были дать российский паспорт? А если бы не забил, то никто бы и не вспомнил о нем. Классика.
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Экспертное мнение
Думал его без вариантов признают игроком недели в ЛЧ, но тут появился невероятный Беллингем с голом в пустые с расстояния 1 см
+61
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Peter Parker
Ни Ивану, ни сборной это не нужно. Да и в Рпл ему делать нечего. Пусть играет там, а мы и так за него порадуемся.
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Константин Эсперов
Кто задаёт такие гениальные вопросы ? а кому из сопртсмпнов он сейчас нужен ?
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ Акира_1
Типа после этого гола ему должны были дать российский паспорт? А если бы не забил, то никто бы и не вспомнил о нем. Классика.
а чего ему заочно гражданство РФ не дадут - вон бразилец получил и уехал в Саудовскую Аравию🤣
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Santa-Barbara
Я бы скорее удивился новости, что он планирует получить российский паспорт.
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samarskij-kuzmich
А почему полу-итальянец родившийся и выросший в Италии должен был это планировать? )) Опять на пустом месте раздувают журналисты.
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desolate
Ответ Илья Сутурин
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Это что, следующая ступень эволюции?
+2
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apossym
Ответ Антон Фалафель
Какой идиот вообще задаёт ему такие вопросы?
Российские журналисты
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Антон Фалафель
Какой идиот вообще задаёт ему такие вопросы?
+1
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Artem Ka
Вобщем ни страна, ни РФС, ни вратарь об этом не думали. Додумался только журналист)) предложить итальянцу в итальянском клубе паспорт РФ))
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Илья Сутурин
Ответ SamAreZ
Спасибо, поднял настроение в конце рабочего дня 🤣🤣🤣
да пожалйста), только почему-то спортс удалил коммент, на каких основаниях, непонятно?
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SamAreZ
Ответ Илья Сутурин
Комментарий удален модератором
Спасибо, поднял настроение в конце рабочего дня 🤣🤣🤣
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Alias69
Ответ elan_
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его про паспорт РФ спросили, а не про украинский
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Илья Сутурин
Ответ elan_
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Алексей Крапивкин
Ответ Акира_1
Типа после этого гола ему должны были дать российский паспорт? А если бы не забил, то никто бы и не вспомнил о нем. Классика.
О нем знали еще до бана
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Илья Сутурин
Ответ SamAreZ
У них наверное тоже эта буква пропущена
)))
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Смоки Кот
Ответ Батя Ригобера
Это надо мне
ты потерпишь
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TalSer
Ага, получить паспорт РФ в это время. "А Иван не планировал закончить жизнь самоубийством?" 😂
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rimad format
А, до этого нельзя было об этом думать ? Именно когда он забил, стал нужен. Что за жополизничиство ?!
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несахар
орнул, когда переключая каналы, наткнулся на матч тв,
там шибко умные сотрудники этого горе-канала на гол проведеля наложили музыку шамана "я русский"
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ДИОНИС
А откуда, вообще, появилась такая "утка"? Думаю, Проведелю и в Италии неплохо!
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Dzmitry Lavysh
", его дед дружил с Львом Яшиным." это упоминание теперь в каждой новости будет? или это для гражданства важно?
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Денис Давыдов
о да, он может сыграть за сборную России, например... Где?
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dzenga 1
Ахаха
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