Вратарь «Лацио» Иван Проведель не планирует получать паспорт РФ.

29-летний голкипер забил гол головой на 95-й минуте и сравнял счет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста – русская, его дед дружил с Львом Яшиным. В сентябре 2022 года вратарь впервые получил вызов в сборную Италии, но не играл за нее.

«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов , то нам никто не звонил», – сказал Джанни Рава, агент Проведеля.

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