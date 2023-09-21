Гол вратаря «Лацио» Проведеля «Атлетико» на 95-й номинирован на звание лучшего на неделе в ЛЧ
Названы голы, претендующие на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов.
В список номинированных голов попали:
Гол вингера «Барселоны» Жоау Феликса в ворота «Антверпена» (5:0), забитый правой ногой на 11-й минуте матча.
Гол атакующего полузащитника «Ланса» Анжело Фюльжени в ворота «Севильи» (1:1), забитый прямым ударом со штрафного в правую девятку на 28-й минуте матча.
Гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, который головой сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1) на 95-й минуте.
Гол вингера «Галатасарая» Тете, который в касание забил с левой во вратарский угол на 88-й минуте матча с «Копенгагеном» (2:2) и принес своей команде ничью.
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