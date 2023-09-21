Гол вратаря «Лацио» Проведеля «Атлетико» на 95-й номинирован на звание лучшего на неделе в ЛЧ

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Названы голы, претендующие на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов.

В список номинированных голов попали:

Гол вингера «Барселоны» Жоау Феликса в ворота «Антверпена» (5:0), забитый правой ногой на 11-й минуте матча.

Гол атакующего полузащитника «Ланса» Анжело Фюльжени в ворота «Севильи» (1:1), забитый прямым ударом со штрафного в правую девятку на 28-й минуте матча.

Гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, который головой сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1) на 95-й минуте.

Гол вингера «Галатасарая» Тете, который в касание забил с левой во вратарский угол на 88-й минуте матча с «Копенгагеном» (2:2) и принес своей команде ничью.

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15 комментариев

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bestvideox
Комбинация где забил Феликс шикарная, но гол вратаря всегда является чем то необычным, поетому я выбираю Ваньку.
+20
0
+20
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Акира_1
Когда ещё вратарь забьёт? Конечно, лучший гол недели
+17
0
+17
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Артем Гладских
без вопросов , лучший гол недели!
+4
0
+4
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Forrest Gamp
красивый гол, конечно
+3
0
+3
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Акира_1
Ответ Bazilic
Феликс забирает
За рядовой гол великому Антверпену?
+2
-1
+1
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Артем Гладских
Ответ Bazilic
Феликс забирает
какой феликс? не на каждой неделе в лч забивает Вратарь!!!
+1
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+1
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DancePunk
Спортс, опять за старое? За рекламу со звуком больше платят?
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За Валенсию с 1999
Гол Янг Бойза заслуживает здесь быть
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itemme
А почему гол эдегора не номинирован? Или Жезуса? Теля?
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BARCA_10
гол со штрафного во вратарский угол тоже был хорош, так что сложно, Тете явный аутсайдер данной гонки
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Abdul Aziz
Ответ Акира_1
За рядовой гол великому Антверпену?
комбинация решает
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