Карпин о матчах России с бразильскими клубами: «С удовольствием бы сыграли. Пока об этом только мечтаем».

Теги высшая лига Бразилия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (прочее) Футбол

Валерий Карпин хочет, чтобы сборная России сыграла с бразильскими клубами.

– Сейчас молодежная сборная играет в Бразилии с клубами местных академий. Есть ли желание или возможность у сборной России сыграть против профессиональных бразильских команд?

– Желание, конечно, есть. Про возможность не знаю, но с удовольствием бы сыграли в Бразилии. Пока об этом только мечтаем, – сказал главный тренер сборной России.

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3 комментария

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Сергей48
Очень интересно было бы увидеть 🤩 Раз заговорил на эту тему, думаю в скором времени и состояться?! Бразилия 🇧🇷 дружественная страна!🤝
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Артем Дроздов
Почему нет? Начать с клубов, а там, возможно и на Кубок Америки пригласят
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