Карпин о матчах России с бразильскими клубами: «С удовольствием бы сыграли. Пока об этом только мечтаем».

Валерий Карпин хочет, чтобы сборная России сыграла с бразильскими клубами.

– Сейчас молодежная сборная играет в Бразилии с клубами местных академий. Есть ли желание или возможность у сборной России сыграть против профессиональных бразильских команд?

– Желание, конечно, есть. Про возможность не знаю, но с удовольствием бы сыграли в Бразилии. Пока об этом только мечтаем, – сказал главный тренер сборной России.

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