Алексей Миранчук: «В РПЛ упало мастерство, появился вектор на омоложение. Брат как был хорош, так и остался»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Антон Миранчук Матч ТВ Футбол

Алексей Миранчук считает, что уровень РПЛ упал.

– Какие изменения заметили у брата Антона?

– Давно вместе не играли. Недавно с ним виделся вне поля. Сейчас слежу за «Локомотивом», как играют.

В целом чемпионат изменился. Появился вектор на омоложение, немного упало мастерство. Если не отдаваться на максимум в каждом матче, то результата не добиться. Брат как был хорош, так и остался.

– У вас мало игровой практики. Насколько для вас важен этот матч? Какая мотивация доказать «Аталанте» что‑либо?

– Соглашусь, сейчас непростой период. Практики мало. У нас Лига Европы, одним составом тяжело играть на два фронта. Профессиональный футболист всегда должен быть готов. Доказывать «Аталанте» – нет, конечно. Мотивация: я люблю футбол. С радостью принял вызов из сборной после долгой паузы.

– Каким видите свое будущее?

– Считаю корректным отдельное интервью уделять таким вопросам. Коротко: спасибо, что переживаете, надеюсь, это искренне. В футболе быстро все может поменяться. Есть травмы, другие моменты. Будущее никто не знает. Нужно быть готовым в любой ситуации к шансу, который тебе дают, – сказал хавбек «Аталанты» и сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Ярик01
Год когда ты уехал, а брат переподписал контракт и был его последним на высоком уровне.
Или даже на сезон раньше
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Виталий Ан
Играть надо, а не ждать случая. Уходить надо было летом. Понятно ведь было что в Атланте не будет никогда в основе.
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Савелий Борисов
Красавчик, Алексей!
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ractorosan527@gmail.com
Леха ты за собой смотри в локо ты был истиной звездой уехав упал ты в каждом матче забивал за локо твой де брат через раз ты уехал и брат тут же скатился забивает но не часто как ты во времена локо (
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Kahn01
Ответ Виталий Ан
Играть надо, а не ждать случая. Уходить надо было летом. Понятно ведь было что в Атланте не будет никогда в основе.
Это понятно было до перехода. Но агентские игры устроили игрока без ведома тренера.
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