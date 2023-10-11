Алексей Миранчук: «В РПЛ упало мастерство, появился вектор на омоложение. Брат как был хорош, так и остался»

Алексей Миранчук считает, что уровень РПЛ упал.

– Какие изменения заметили у брата ?

– Давно вместе не играли. Недавно с ним виделся вне поля. Сейчас слежу за « », как играют.

В целом чемпионат изменился. Появился вектор на омоложение, немного упало мастерство. Если не отдаваться на максимум в каждом матче, то результата не добиться. Брат как был хорош, так и остался.

– У вас мало игровой практики. Насколько для вас важен этот матч? Какая мотивация доказать «Аталанте» что‑либо?

– Соглашусь, сейчас непростой период. Практики мало. У нас Лига Европы, одним составом тяжело играть на два фронта. Профессиональный футболист всегда должен быть готов. Доказывать «Аталанте» – нет, конечно. Мотивация: я люблю футбол. С радостью принял вызов из сборной после долгой паузы.

– Каким видите свое будущее?

– Считаю корректным отдельное интервью уделять таким вопросам. Коротко: спасибо, что переживаете, надеюсь, это искренне. В футболе быстро все может поменяться. Есть травмы, другие моменты. Будущее никто не знает. Нужно быть готовым в любой ситуации к шансу, который тебе дают, – сказал хавбек «Аталанты» и сборной России.

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