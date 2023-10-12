Чалов о первом голе за сборную России: «Мечта сбылась. Главное, что мы победили»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов заявил, что у него сбылась мечта забить гол за сборную России.

В четверг сборная России обыграла команду Камеруна в Москве со счетом 1:0. Единственный мяч забил Чалов на 40‑й минуте, гол стал для него дебютным в составе сборной.

– Что этот гол значит для тебя?

– Первый гол за сборную – мечта сбылась.

– Почему так долго пришлось ждать этого мяча?

– Все, что ни делается, все – к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили.

– Насколько это был наигранный стандарт в моменте с твоим голом?

– Разыгрывали и готовили стандарт, в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось.

– Как должен был по плану играть?

– Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

– Успел ли испугаться в моменте с голом? Нога защитника Камеруна была рядом с твоей головой.

– Я даже не увидел, если честно. Я должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался. Я из глубины отдавал Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость, если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шел в подбор.

– Как прессинг чувствовался с поля, как Камерун адаптировался?

– Не всегда получался прессинг. После него были легкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери, было бы проще и счет был бы другим.

– Замена уже в перерыве после такого гола, насколько это было обсуждаемо?

– Я думаю, что Валерия Георгиевича надо спросить. Скорее всего, это было заготовлено. Честно, не знаю.

– Впечатления от игроков Камеруна?

– Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы, – сказал форвард сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Shuller18
Дождался Федя! Дальше-больше)
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Сергей48
Фёдор, красавчик! Нацеленность позволила таки забить этот гол👍
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леннорыч-абрамович
Станет лучшим бомбардиром в истории сборной!
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RembaXXX
Ответ Shuller18
Дождался Федя! Дальше-больше)
Ну в сборной расти некуда, всяким второсортным сборным забивать в товарняках вряд ли предел мечтаний. Пусть за клуб забивает.
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